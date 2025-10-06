Senai e Prot Service qualificam reclusos de presídios cearenses

ALMERIA (Espanha) - Com os pés plantados na bela Andaluzia, mas com os olhos e os ouvidos atentos ao que se passa no Ceará, esta coluna informa: trabalhando em parceria com o Senai-CE, a Prot Service, liderada pelo empresário Raimundo Recamonte, está há cinco anos transformando a vida dos reclusos do sistema prisional da Região Metropolitana de Fortaleza, transformando-os em agentes da moda por meio de cursos teóricos e práticos de confecção de roupas para homens e mulheres, crianças ou adultos. O projeto ganhou importância e, também, a adesão de 20 outras empresas, segundo informa Carlos Prado, primeiro vice-presidente da Federações das Indústrias do Ceará (Fiec) e um entusiasta do empreendimento.

Na semana passada, uma das empresas que se tornaram parceiras do projeto adquiriu 250 máquinas de costura, todas elas destinadas aos presídios onde o programa se desenvolve, como acrescenta Paulo Rabelo, presidente do Sindicato da Indústria de Roupas (Sindroupas), filiado à Fiec.

O programa, na opinião de Carlos Prado, reduz a ociosidade dos presidiários, devolve-lhes a dignidade, prepara-os para o retorno à sociedade e abre-lhes uma perspectiva positiva para o mercado de trabalho. Além das 20 empresas que se juntaram ao projeto, outras 10 estão, neste momento, prestes a fazer o mesmo.

Para o diretor-regional do Senai-CE, engenheiro Paulo André Holanda, o projeto da Pro Service, “em estreita parceria conosco”, é “uma iniciativa da mais alta importância, sob todos os pontos de vista, uma vez que mobiliza e beneficia um segmento da população que necessita de especial ajuda para a sua reintegração à vida social, enfrentando e vencendo as várias dificuldades, inclusive as do preconceito”.

De acordo com Paulo André Holanda, o empreendimento da empresa liderada pelo seu sócio e CEO Raimundo Recomonte “está perfeitamente adequado aos objetivos do Senai de promover a educação profissional e tecnológica, formar profissionais qualificados, fomentar a inovação e a transferência de tecnologias e, principalmente, elevar a competitividade da indústria por meio de soluções tecnológicas e de conhecimento prático”.

O Senai executa, há vários anos, projetos de treinamento, formação e qualificação de presidiários num esforço que envolve a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Governo do Estado do Ceará. Esse esforço mobiliza a equipe de professores e de psicólogos do Senai-CE, que diariamente ministram aulas no interior dos estabelecimentos penais da Região Metropolitana de Fortaleza.

Além da formação e qualificação de costureiros e costureiras, os cursos do Senai-CE também beneficiam outras carreiras profissionais, entre as quais eletricista, bombeiro hidráulico, pedreiro e mestre de obras.

PARA O GRAN MARQUISE, SETEMBRO FOI INESQUECÍVEL

Cinco estrelas de referência na hotelaria nacional, localizado na Avenida Beira Mar de Fortaleza, o Gran Marquise e os responsáveis por sua gestão estão a celebrar o que eles mesmo consideram “o melhor mês de setembro de toda a história do hotel”.

Dionísio Barsi, diretor financeiro, e Phillipe Godefroit, gerente-geral do Gran Marquise, mandam dizer a esta coluna que o seu faturamento no último mês “arrebentou a boca do balão”. Mas o que aconteceu de tão importante em setembro, para causar tão bom resultado? -- quis saber a coluna.

Barsi e Godefroit responderam:

“Nosso setor de bebidas e alimentos somado ao de eventos sociais e corporativos responderam pelo êxito financeiro de setembro. Fecharemos 2025 com resultado financeiro melhor do que o muito bom registrado no ano passado de 2024”.

Os dois administradores do Gran Marquise – uma empresa do Grupo Marquise – revelaram, como exemplo: na última semana, houve no hotel uma convenção empresarial, um grande almoço corporativo e três festas de casamento. Deve ser lembrado que é no Gran Marquise que ficam hospedados todos os times de futebol da Série A do Brasileirão. E para terminar: a partir de janeiro de 2026, o Gran Marquise hospedará as tripulações da empresa aérea espanhola Iberia, que passará a fazer voos diretos entre Fortaleza e Madri.

BOMBAS KING GARANTEM PRODUÇÃO DE CAMARÃO

Fernando Castro Alves, sócio e CEO da indústria cearense Bombas King, informa que são de sua fabricação as 85 motobombas que operam na fazenda Potiporã, a maior produtora de camarão do país, do empresário Cristiano Maia. Desse total, 56 estão concentradas em uma só estação de bombeamento, “o que a torna, até onde sabemos, a maior do mundo em número de conjuntos flutuantes”.

Castro Alves informa que, por causa dessa demanda da carcinicultura, ele teve de organizar uma nova empresa, a “Mais Hidro Soluções”, que é dirigida pelo seu filho Ricardo, engenheiro civil, que agora responde por todo o setor destinado aos grandes clientes.

A propósito: Ivan de Castro Alves, fundador da Bombas King, está prestes a celebrar 100 anos, razão pela qual, semanalmente, aos sábados, seus filhos e netos reúnem-se para homenageá-lo.

MÉXICO OLHA O BRASIL E NOMEIA NOVO EMBAIXADOR

Muito recentemente, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, visitou o Mexico, com cujo governo, chefiado pela presidente Claudia Sheinbaum, fechando acordos comerciais que resultaram no aumento das exportações de ambos os países. Foi uma ação rápida em resposta ao tarifaço do governo dos EUA.

Dando ainda mais valor e importância a esse estreitamento nas relações entre os dois países, o governo mexicano acaba de nomear seu novo embaixador no Brasil. É o diplomata de carreira Carlos Garcia de Alba, que, até o mês passado, comandou a embaixada do México na Itália.

Esta informação foi transmitida ontem à coluna pelo cônsul honorário do México no Ceará, desde 2000, Joao Soares Neto.

CEARENSE SV3 TECNOLOGIA SELECIONADA PELO GOOGLE