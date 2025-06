Seminário de Prefeitos: da IA às emendas parlamentares

Vem aí, nas próximas segunda-feira, 16, e terça, 17, no Centro de Eventos do Ceará, o XIII Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2025, que, promovido pelo Diário do Nordeste, terá, como os seus anteriores, o objetivo de transmitir novos conhecimentos aos que têm a tarefa e a responsabilidade de administrar a coisa pública nos níveis federal, estadual e municipal.

O seminário será voltado, principalmente, para os prefeitos dos 184 municípios do Ceará e para seus auxiliares que, diretamente, cuidam do planejamento e da execução das políticas públicas e, destacadamente, da receita tributária e da despesa financeira da Prefeitura. Neste ano, o seminário terá o seguinte tema central: “Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas”.

Houve, nos últimos 10 anos, uma completa revolução na gestão pública, que agora opera – na maioria dos municípios cearenses – no modo digital, e é por esta razão que as primeiras palestras do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2025 abordarão o tema nos seus variados aspectos, incluindo o da inovação no empreendedorismo e o da transformação digital na gestão pública orientada por dados, algo atualíssimo, mas em constante e obrigatória atualização.

Bem-Informada sobre o avanço das tecnologias na gestão pública, a organização do seminário não poderia deixar de abordar – e o fará no primeiro dia do evento – o uso da Inteligência Artificial (IA) na otimização dos recursos e na melhoria da eficiência das prefeituras. Trata-se de uma vanguardista tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem o aprendizado, a compreensão, a resolução de problemas, a tomada de decisões, a criatividade e a autonomia dos seres humanos, de acordo com o Google.

Como toda plataforma tecnológica, a IA – que pode ser usada para o bem e para o mal – vem mudando, aperfeiçoando e tornando mais eficientes os vários ecossistemas das empresas públicas e privadas. Na administração pública, a IA já é uma indispensável parceira dos gestores.

Outro tema incluído na programação do Seminário de Gestores Públicos 2025 é o relativo às emendas parlamentares. Como o governo central brasileiro não tem – há muito tempo – um Plano Nacional de Desenvolvimento, ao qual se submetam todas as políticas públicas, incluindo o Orçamento Geral da União, o que sobra é a alternativa das Emendas Parlamentares, permanente fonte de debates no Parlamento.

Sobre o tema, haverá duas palestras – uma que abordará as emendas parlamentares como “Caminhos para ampliar recursos e garantir resultados” e outra que as mostrará como necessárias para mudar a realidade de municípios até 50 mil habitantes. Repita-se: como não existe um plano econômico de caráter nacional, o que há para hoje são as emendas parlamentares, alvo de cobiça e de recorrentes divergências entre os poderes Executivo e Legislativo.

Às 9 horas de terça-feira, 17, segundo dia do seminário, este colunista mediará o Painel 04, que terá um debate sobre Transparência, Cidadania e Fortalecimento da Gestão Pública. E quem o abrirá será o secretário da Casa Civil do governo do Estado, Chagas Vieira, que falará sobre um tema de sua intimidade – a Transparência na Comunicação Governamental.

Principal auxiliar do governador Elmano de Freitas, sendo nome citado como possível candidato ao Senado em 2026, Chagas Vieira atrairá, certamente, a atenção dos prefeitos, secretários, parlamentares e até de empresários da indústria e do agro.

Enid Câmara, CEO da Prática Eventos, que é a responsável pela realização do seminário, explica que o tema central escolhido para este ano é estratégico para o sucesso dos gestores municipais.

“Em tempos de grande evolução tecnológica, com o uso da IA e de tantas outras ferramentas que facilitam a administração, compreender melhor a dinâmica de cada setor da vida das cidades e de suas populações é o caminho para se chegar à eficiência e à transparência na gestão pública”, diz ela.

Por sua vez, Juraci Muniz, coordenador Técnico do Seminário e coordenador-geral do Instituto Rui Barbosa (IRB), parceiro do evento, a ética e a transparência são fundamentais na gestão pública.

Resumindo: o Seminário Gestores Públicos – Prefeitos 2025 será, como o foi em suas edições anteriores, uma fonte transmissora e coletora do melhor conhecimento das novas tecnologias utilizadas na administração pública, máxime nas suas esferas estadual e municipal.