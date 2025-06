Maioria dos brasileiros usa o celular para pagar contas

Atenção pare esta informação: 82% das transações bancárias dos brasileiros são feitas pelos canais digitais, ou seja, pelo celular e pela internet banking.

De um total de 208,2 bilhões de transações feitas pelos brasileiros em 2024, por meio dos diferentes canais de atendimento das instituições financeiras, 75% foram realizadas pelo celular, ou seja, um aumento de 8% em relação ao ano anterior de 2023.

É o que revela o segundo volume da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2025 (ano-base 2024), realizada pela Deloitte, organização com o portfólio de serviços profissionais mais diversificado do mundo, e divulgada ontem, quarta-feira, em coletiva de imprensa no Febraban Tech 2025, o maior evento de Tecnologia da Informação da América Latina, que será encerrado no fim da tarde de ontem, em São Paulo.

Assim, os canais digitais se consolidam como o principal ponto de relacionamento financeiro. Esse avanço foi impulsionado principalmente pelo mobile banking, que somou 155 bilhões de transações no período, 20 bilhões a mais do que em 2023, representando um crescimento de 15%.

Segundo a pesquisa, o Pix, mais uma vez, se destaca no mobile banking, com um crescimento de 41%, chegando a quase 25 bilhões de operações feitas nos smartphones. A pesquisa mostra que, em média, 55 transações mensais são realizadas por conta no canal mobile, e 92% das transações neste canal são efetuadas por clientes pessoa física.