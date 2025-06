Apodi sustentável produz parte da energia que consome

Foi divulgado ontem, terça-feira, 10, o Relatório de Sustentabilidade 2024 da Companhia de Cimento Apodi – empresa cearense controlada em partes iguais pela família Dias Branco e a gigante grega cimenteira Titan. O documento, que destaca as ações e conquistas da empresa no último ano, reforça o compromisso da Apodi com a sustentabilidade, a governança e o desenvolvimento social, buscando equilibrar suas ambições empresariais com a responsabilidade ambiental.

Adauto Farias, presidente do Conselho de Administração da Apodi, disse que, mesmo em um ambiente competitivo, a empresa manteve o foco em uma atuação responsável, com indicadores de segurança no trabalho entre os melhores do setor cimenteiro. No campo ambiental, a empresa avançou na redução de consumo de energia e no aumento da geração de energia própria, incluindo gás quente e energia solar, sem comprometer a sustentabilidade financeira.

Entre os destaques do balanço, pode ser citada a UniApodi, plataforma de capacitação contínua para seus colaboradores, além da realização do seu primeiro Congresso de Sustentabilidade.

“A sustentabilidade não é um destino, mas uma jornada contínua. Na Cimento Apodi, não perguntamos se já somos sustentáveis – perguntamos se estamos mais sustentáveis hoje do que estávamos ontem. E a resposta, com orgulho, é sim. Se pudesse deixar uma única mensagem sobre nossa visão de futuro, seria esta: nunca devemos nos acomodar com o que já conquistamos", como enfatiza Sergio Mauricio, presidente da companhia.

O relatório está dividido em quatro áreas — Descarbonização e Digitalização, Ambiente de Trabalho, Impacto Local Positivo e Fornecimento Responsável, os quais organizam os temas materiais da empresa. Além disso, reafirma o compromisso com a governança, alinhando-se a referências globais como GRI, SASB, TCFD e UNCTAD.

“A Cimento Apodi continua comprometida com a descarbonização e o uso de fontes de energia limpa. Avançamos na substituição de combustíveis fósseis por fontes alternativas e fortalecemos a autogeração de energia limpa, que já representa 25% do nosso consumo, e segue com o projeto Cliente 360, agregando valor à experiência de seus clientes. O relatório reafirma o compromisso da empresa de gerar valor compartilhado com seus stakeholders e de ser um agente transformador no setor”, concluiu Sergio Mauricio.

A Apodi tem duas unidades de produição: a maior está localizada em Quixeré, na Chapada do Apodi; a outra no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.