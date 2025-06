Em Fortaleza, Brasil e Portugal debatem a economia do mar

O capítulo cearense da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, presidido por Patrícia Campos, promoveu ontem uma reunião de empresários cearenses, seus filiados, com o professor português Veiga Martins, diretor da Nova Business School, de Lisboa, e da Unitar/Sifal, empresa de referência internacional em sustentabilidade.

O evento, patrocinado pela Termaco Operações Portuárias e pela APSDV Advogados, coincidiu com a o Dia Mundial dos Oceanos e o Dia de Portugal, ontem celebrados, e, por esta razão, o professor Veiga Martins dissertou sobre os “Horizontes Sustentáveis: o Futuro do Atlântico de Língua Portuguesa.”

Ao longo de sua palestra, ouvida com atenção pelos 50 convidados, todos com interesse na cooperação lusófona voltada para a economia do mar, o professor Veiga Martins disse que todas as atividades sustentáveis relacionadas com os oceanos e suas zonas costeiras integram a economia azul, que tem tudo a ver com os oceanos.

Apoiado em vários slides, ele mostrou o avanço – principalmente em Portugal, na Alemanha e na França – do que chamou de economia azul, que é o aproveitamento ambientalmente responsável dos recursos marinhos, incluindo a geração da energia eólica offshore (dentro do mar), na qual as empresas portuguesas estão muito avançadas.

E, citou, também, a atividade pesqueira que – igualmente sustentável do ponto de vista ambiental – avança no continente europeu. E revelou que o turismo costeiro seguirá registrando o melhor crescimento na Europa. E ainda disse que, em Portugal, há 45 mil empresas trabalhando hoje na economia do mar.

O professor Veiga Martins massageou o ego dos cearenses presentes à sua exposição, ao dizer que, aqui, prospera a possibilidade de serem implantados vários projetos de geração de energia eólica no meio do oceano. Ele tem razão, mas esses projetos, que serão construídos no litoral Norte e Oeste do Ceará, ainda aguardam a regulamentação de Lei já aprovada pelo Congresso Nacional.

O empresário Carlos Maia, sócio majoritário da Termaco Operações Portuários, disse à coluna que a palestra do professor Veiga Martins “serviu para esclarecer e dissipar dúvidas porventura ainda existentes a respeito dos imensos recursos marinhos”.

No final do evento, Carlos Maia – em nome da Termaco e da APSDV Advogados e ao lado de Patrícia Campos e de Rômulo Soares, um apaixonado militante da economia marinha – prestou homenagem ao professor Veiga, entregando-lhe uma placa de prata.