Cidade de Marco receberá amanhã o 6º Salão de Móveis

De amanhã, quarta-feira, 11, e até sexta-feira, 13, a cidade de Marco, na região Norte do Ceará, será palco da sexta edição do Salão de Móveis, uma das principais vitrines da indústria moveleira do Norte e Nordeste do país. Marco é o maior e mais importante polo moveleiro do Ceará.

Com entrada gratuita para os profissionais do setor, a feira deste ano reunirá 35 empresas expositoras, cujos produtos serão expostos em uma área de 3 mil m² no Park Maravilha, naquela cidade. A expectativa é de que o evento movimentará R$ 7,8 milhões em negócios, segundo estima o Sindicato das Indústrias de Mobiliário do Estado do Ceará (Sindmóveis), presidido por Osterno Júnior.

A Feira de Móveis funcionará das 16 às 22 horas. Ela deverá reunir cerca de 1.450 participantes, entre lojistas, arquitetos, designers, empresários e mais de 120 clientes que virão de 19 estados brasileiros.

O Salão de Móveis é promovido pelo Sindicato das Indústrias de Mobiliário do Estado do Ceará, o Sindmóveis, e pela Fama, Fabricantes Associados de Marco, com patrocínio da Fiec, do Sebrae-Ceará e da Prefeitura de Marco. A feira conta ainda com apoio da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) e da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Ontem, o presidente do Sindmóveis, Osterno Júnior, transmitiu a esta coluna a seguinte mensagem:

“É com grande entusiasmo que nos preparamos para realizar, entre os dias 10 e 13 de junho de 2025, a 6ª edição do Salão de Móveis – Encontro de Negócios, na cidade de Marco. Este evento, que já é o maior da indústria moveleira do Ceará, tornou-se referência no Nordeste, reunindo lojistas, arquitetos, designers, empresários e mais de 120 clientes de 19 estados brasileiros.

“Neste ano, estamos dando um passo ainda mais importante para o fortalecimento do nosso setor com o lançamento da Identidade Visual do Polo Moveleiro de Marco, desenvolvida por meio do Projeto Impulsiona Ceará – uma iniciativa da Adece, executada pelo Instituto Centec, com apoio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico do Estado. Essa identidade marcará uma nova fase para nossas indústrias, posicionando nosso polo no cenário nacional e internacional.

“Também lançaremos o Plano de Aceleração Digital, um projeto inovador voltado para 30 empresas do nosso polo, com foco em transformar a presença digital e criar uma máquina de vendas escalável. Com esse plano, vamos modernizar nossos canais digitais, integrar marketing e vendas, estruturar o funil comercial, e investir em captação de clientes via campanhas patrocinadas. O objetivo é claro: atrair, converter e fidelizar mais clientes, aumentando o faturamento das nossas empresas.

“Com mais de 3 mil² de exposição, 36 expositores e uma infraestrutura que inclui showroom climatizado, rodadas de negócios, visitas técnicas às fábricas e programação em Jericoacoara, esperamos superar os R$ 7 milhões em negócios realizados na edição anterior. Além disso, reafirmamos nosso compromisso com a sustentabilidade, a inclusão social e a valorização da mão de obra local.

“O Salão de Móveis de Marco é mais que uma feira: é um motor de desenvolvimento econômico e social para o Ceará. Estamos preparados para fazer desta edição a maior e mais transformadora da nossa história.”