Pecém: ArcelorMittal bate novo recorde de exportação

Terminal offshore, ou seja, no meio do mar, de classe mundial, o Porto do Pecém obteve mais um recorde neste ano de 2025: no recente mês de maio, foram embarcadas 387.690 toneladas de placas de aço produzidas pela usina siderúrgica da ArcelorMittal.

Essa marca foi 18,39% maior do que o recorde anterior, obtido em janeiro de 2023, quando foram embarcadas 327.466 toneladas.

Produzidas pela ArcelorMittal unidade Pecém, na Zona de Processamento para Exportação, a ZPE do Ceará, as placas de aço foram embarcadas em 10 navios e tiveram como destino Estados Unidos, França, Polônia, Alemanha, Itália e o Brasil.

O presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino, diz que esse recorde consolida o Porto do Pecém como um dos portos mais dinâmicos e efetivos do Brasil.

“Esse resultado demonstra nossa capacidade operacional de atender demandas logísticas de grande escala com eficiência, além de reforçar a integração estratégica do porto do Pecém com a ArcelorMittal, consolidando nossa relevância no cenário mundial de exportação”, afirmou ele.

As placas de aço são a principal carga exportada pelo Porto do Pecém. Produzidas dentro da ZPE Ceará, elas chegam ao terminal portuário pelo modal rodoviário e são embarcadas para mais de 20 países.

"A marca histórica de 387 mil toneladas embarcadas em um único mês é resultado direto de planejamento operacional, sinergia com nossos parceiros e excelência na gestão portuária. Seguimos comprometidos com a inovação e a melhoria contínua dos nossos processos”, como ressaltou o diretor de Operações do Complexo do Pecém, Roberto de Castro.

Até maio, foram embarcadas no porto do Pecém 1.232.245 toneladas de placas de aço no Porto do Pecém. O diretor operacional da ArcelorMittal, Kleber Beraldo, ressaltou a importância da parceria com o Porto do Pecém para a obtenção desse resultado, que é fruto de um trabalho de excelência em equipe.

“Nós estamos sempre em busca de entregar o melhor produto aos nossos clientes e parte da qualidade dessa entrega é fruto de uma estreita, ética e profissional relação com o Porto do Pecém. Quero parabenizar cada empregado da ArcelorMittal unidade Pecém, terceiros e parceiros por esse recorde”, destacou Beraldo.