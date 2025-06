BNB fecha R$ 82 milhões em financiamentos na Pecnordeste

Eliane Brasil, superintendente do Banco do Nordeste (BNB) no Ceará, informa: durante a recente Pecnordeste, o estande do banco instalado naquela feira agropecuária fechou contratos de financiamento no valor de R$ 18 milhões.

Além disso, ele adiantou, foram prospectados negócios no valor de R$ 64 milhões, dos quais R$ 50 milhões se referem a uma Carta Consulta assinada com uma grande empresa do agro cearense, cuja identidade não foi revelada. Esta coluna, porém, apurou que se trata de uma empresa agroindustrial.

Os demais R$ 14 milhões se destinarão a mini e pequenos negócios da agropecuária do Nordeste, principalmente no estado do Ceará e todos ligados ao Programa Nacional de Agricultura Familiar, o Pronaf.

O estande institucional do BNB na Pecnordeste divulgou as linhas de financiamento do FNE para o Pronaf, a pecuária, o turismo, energia solar e a inovação tecnológica, promoveu rodadas de negócios e fez prospecção ativa de clientes.

A superintendente Eliane Brasil declarou-se satisfeita com os resultados apurados pelo BNB na Pecnordeste, os quais serão ainda atualizados ao longo desta semana.