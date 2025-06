Drones tornam irrigação agrícola mais eficiente no Ceará

Uma pesquisa desenvolvida no campus de Iguatu do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) demonstrou como o uso de drones com sensores especiais pode tornar a irrigação agrícola mais estratégica e eficiente, especialmente em áreas com escassez de água.

O estudo, publicado na revista Engenharia Agrícola, mostra que é possível monitorar o estado hídrico das plantas em tempo real e prever a produtividade da lavoura de milho com base em imagens captadas por drones.

A pesquisa foi realizada como Trabalho de Conclusão de Curso do egresso Mateus Lima Silva, então aluno de Engenharia Agrícola no IFCE e atualmente mestrando na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP).

O trabalho contou com orientação do professor Alexandre Reuber, apoio do CNPq e colaboração de outros docentes e estudantes do campus.

Segundo Mateus, a metodologia adotada permite uma análise não destrutiva das plantas, possibilitando decisões mais precisas sobre quando e quanto irrigar.

“Isso facilita bastante o manejo de áreas irrigadas e, também, ajuda na estimativa de produtividade em áreas de sequeiro”, destacou ele.

Como a pesquisa foi feita

O experimento foi conduzido entre outubro e dezembro, durante a estação seca em Iguatu. Foram testados cinco níveis de irrigação, de 20% a 100% da necessidade da planta, aplicados em quatro fases do ciclo do milho. Os voos com drones foram realizados semanalmente, utilizando o modelo DJI Phantom 4 equipado com câmera multiespectral, capaz de captar informações além do espectro visível, como o infravermelho próximo.

A partir das imagens, os pesquisadores analisaram dez índices de vegetação, sendo cinco multiespectrais e cinco baseados em câmeras RGB. O destaque foi para o NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada), que se mostrou eficaz em classificar o estresse hídrico em quatro níveis: severo, crítico, médio e leve ou ausente. O índice GLI também apresentou bons resultados.

Além do monitoramento, os índices permitiram prever a produtividade da lavoura com base nos dados coletados durante o ciclo da cultura. Os pesquisadores criaram tabelas que relacionam faixas de valores dos índices com estimativas de rendimento, oferecendo ao agricultor uma ferramenta prática para o planejamento da produção.

De acordo com o professor Alexandre Reuber, a expectativa é de que o uso de drones e índices de vegetação se consolidem como uma estratégia confiável e sustentável para o monitoramento da água nas lavouras, “ajudando a enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e pela escassez hídrica”.