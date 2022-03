Samaria Rações investe R$ 25 mi e dobra de tamanho e produção

Um ano de trabalho e mais de R$ 25 milhões de investimentos depois, ficarão prontas e entrarão em operação, até 31 deste mês de março, as novas linhas de produção da Samaria Rações e Nutrição, empresa do Grupo Samaria liderado pelo empresário cearense Cristiano Maia, maior criador de camarão do país.

Entre elas, inclui-se uma exclusiva linha Pet para cães e gatos.

A empresa já produz e comercializa em todo o Norte e o Nordeste rações para camarão, peixes, equinos, bovinos e aves.

Localizada no Distrito Industrial de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, a fábrica da Samaria Rações está dobrando não só seu tamanho físico, que saltou para 15 mil m², mas também sua produção e, naturalmente, o seu corpo de técnicos e operadores.

A empresa está, neste momento, instalando, nos seus novos galpões, novos silos e novos e modernos equipamentos e máquinas, tarefa que foi retardada por absoluta falta de mão de obra especializada no mercado regional e nacional.

Segundo Cristiano Maia, as linhas de produção de sua Samaria Rações são equipadas com máquinas de última geração e sistemas de controle operacional 100% automatizados, que garantem precisão nas dosagens e uniformidade em todos os produtos acabados.

Ele acrescenta que a fábrica ampliada tem, ainda, um portfólio diversificado de produtos, com rações para berçários, raceways, iniciais, crescimento e engorda.

Atuando, além da área de fabricação de rações, na produção de camarão (o grupo é dono da maior fazenda de criação do país, a Potiporã, que é também a maior produtora brasileira); na agropecuária e na construção pesada (é do grupo a Construtora Samaria), o empresário Cristiano Maia é, igualmente, presidente da Camarão BR, a entidade que reúne os maiores criadores brasileiros de camarão.

Neste momento, Cristiano Maia está, pessoalmente, empenhado junto ao Ministério da Agricultura no sentido de reabrir o mercado europeu para o camarão brasileiro.

Hoje, a demanda por camarão no Brasil e no mundo só faz crescer, informa Cristiano Maia.

“Temos mais procura do que oferta no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, na África e na Ásia”, conclui ele.

JERI E JUAZEIRO FORTES NO TURISMO

Igor Pires de Melo Braga, cearense, engenheiro aeronáutico pelo ITA, licenciado em física, mestrando em engenharia de petróleo pela UFRN e observador permanente de pousos e decolagens de aviões em todo o país, transmite a esta coluna uma informação que revela a força do turismo cearense.

No último mês de janeiro, os aeroportos regionais de Juazeiro do Norte, no Sul do Ceará, e de Jericoacoara, no Litoral Noroeste do estado, movimentaram, juntos, um pouquinho mais de 100 mil passageiros.

Um recorde – ele revela.

Os aeroportos regionais de Petrolina e Fernando de Noronha, no vizinho estado de Pernambuco, movimentaram apenas 64 mil.

Ele acrescenta: o Fortaleza Airport, administrado pela Fraport, movimentou em janeiro passado 600 mil passageiros. Se nada atrapalhar, poderá fechar 2022 na marca de 8 milhões de passageiros embarcados e desembarcados.

MSC SUSPENDE OPERAÇÃO DE CONTÊINERES NO BRASIL

Atenção! Em comunicado transmitido aos seus clientes – os do Ceará no meio – a MSC, uma das maiores empresas do mundo na área do transporte marítimo, anuncia que suspendeu suas operações de transporte terrestre de contêineres no Brasil.



Agora, atenção, para o motivo dessa decisão: "A ação de criminosos que interceptam o transporte de contêineres para promover o comércio ilícito de drogas, vitimando, entre tantos, a nós, nossos clientes, e aos nossos parceiros, tem se mostrado uma grande ameaça às nossas atividades", é o que argumenta a MSC no comunicado que mandou para seus clientes, inclusive no Ceará.

Já era difícil a situação das empresas brasileiras exportadoras, que vinham lutando contra os altíssimos preços dos fretes e a falta de contêineres; agora, essa situação ficará ainda muito mais difícil.

A MSC vem, há vários meses, pedindo providências das autoridades portuárias contra a ação de bandidos que conseguem colocar drogas dentro dos contêineres que estão nos pátios dos portos brasileiros aguardando embarque.

EMBRAER TEM 35 VAGAS PARA ESPECIALIZAÇÃO

Termina HOJE, 2, o processo seletivo para as 35 vagas do Programa de Especialização em Software (PES), promovido pela Embraer. São elegíveis profissionais da área de exatas de todo o Brasil que tenham sido graduados entre os anos de 2016 e 2021.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.embraer.com/br/pt/pes.

A iniciativa é realizada em parceria com o Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O programa busca acelerar a capacitação de especialistas em uma das áreas de maior crescimento no mercado de trabalho global e que queiram atuar no setor aeroespacial. Ao término da especialização, os selecionados receberão o diploma de lato sensu da universidade e a oportunidade de trabalhar na Embraer com desenvolvimento de tecnologias.



A grade curricular tem duração de nove meses e os candidatos poderão optar pela especialização em “software embarcado” ou “ciência de dados” no ato da inscrição. O programa é dividido em três módulos de aulas online, com disciplinas teóricas e desenvolvimento do projeto final.