Agricultor gaúcho planta 1 mil hectares de soja na Ibiapaba

Agricultores do Sul do país descobriram as virtudes do solo cearense, principalmente o da Chapada da Ibiapaba, onde estão produzindo de tudo, incluindo abacate e soja.



O produtor gaúcho Leandro Dal Molim, está cultivando, neste ano de 2022, mil hectares de soja na Fazenda Granjeiro no município de Ibiapina.

A área cultivada localiza-se na região do carrasco, onde a produtividade da agricultura é considerada excelente.

A Ibiapaba é composta de serra, que é a região de mata atlântica; o carrasco, que tem vegetação indefinida; e o sertão, que é região de caatinga.

O cultivo da soja é de sequeiro, ou seja, ele é irrigada pela água da chuva.

O clima ibiapabano tem boa umidade e isto ajuda o desenvolvimento das culturas, tanto de frutas, de hortaliças e de cereais.



O gaúcho Leandro Dal Molim informa que no próximo mês de junho colherá sua primeira safra de soja na Ibiapaba, onde também há boas extensões de terra plantadas de milho.

Tem caído boas chuvas nos últimos dois dias sobre a Ibiapaba, o que é alvissareira notícia para a agricultura de lá.

É na Ibiapaba que está o núcleo produtor de pimentões coloridos da Itaueira Agropecuária. É lá que se cultivam rosas, batata inglesa, frutas,legumes e verduras e atépera e maçã. Lá também se plantou trigo, com êxito,