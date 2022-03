Evangelho de hoje 01/03 (Mc 10, 28-31)

Naquele tempo: Começou Pedro a dizer a Jesus: 'Eis que nós deixamos tudo e te seguimos.' Respondeu Jesus: 'Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida - casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições - e, no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros.'

Reflexão – “Deixar tudo para seguir Jesus”

A promessa que o Senhor fez aos Seus discípulos de recompensá-los por terem deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa Dele e do Seu Evangelho, ainda continua valendo para nós, agora. Ele insiste em nos afirmar que a recompensa não virá do modo nem na proporção do que esperamos, mas cem vezes mais do que imaginamos. Deixar pai, mãe, filhos, bens por causa de Jesus e do Evangelho, significa colocar como prioridade as exigências do ser cristão (ã), tornando-se livre de apegos humanos e de idolatrias. Deixar tudo é desvencilhar-se de ideias, planos, preconceitos e pensamentos humanos, racionais a fim de se deixar conduzir pela mensagem do Evangelho, a boa nova de Jesus para os homens. Para o mundo essa concepção denota fraqueza e fracasso e somos considerados como últimos, mas diante de Deus seremos os primeiros. No entanto, como Jesus mesmo falou, só poderemos comprovar a legitimidade desta promessa se realmente nos dispusermos a sofrer as perseguições inerentes a nossa opção. Quem tiver deixado “tudo” pela causa de Cristo, receberá desde já, também toda a alegria, paz, esperança, com perseguições e no mundo futuro, a vida eterna. Deixar tudo não significa lançar fora ou rejeitar as pessoas e bens, mas, simplesmente, vivenciar tudo isso de uma maneira diferente, segundo a proposta do Evangelho. Quando colocamos Jesus Cristo como centro da nossa vida, tudo o que possuirmos adquirirá um novo sentido e, mesmo com tribulações, conseguiremos usufruir de tudo, com uma nova mentalidade, sem apego, sem egoísmo, com serenidade. Quando nos dedicamos à causa de Cristo, quando temos o nosso pensamento e o nosso ideal de vida, voltados para Ele nem as coisas materiais nem a nossa família nos afastam de Deus porque as coisas da terra nos levam a uma vivência espiritual que faz toda a diferença na qualidade da nossa vida. – Você tem deixado tudo pela causa de Cristo? – O que você desejava antes de conhecê-Lo é o mesmo que anseia hoje? – Você é uma pessoa muito apegada aos seus planos, sua família, seus bens? – Qual é o lugar que Cristo ocupa na sua vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO