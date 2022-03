Evangelho de hoje 02/03 (Mt 6, 1-6.16-18)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 'Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo: eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que, a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo: eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo: Eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da Salvação.

Reflexão – “Três ações de justiça”

Por três vezes, neste Evangelho, Jesus se refere aos hipócritas como aqueles que dão esmola, oram e jejuam, somente para serem elogiados, vistos e admirados pelos “homens”. E nos adverte: “Ficai atentos para não praticardes a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos”. O jejum, a oração e a esmola são exercícios que nos edificam pois são atos concretos que nos motivam a crescer para que tenhamos harmonia humana e espiritual. Por isso, Jesus nos ensina a sermos comedidos em nossas manifestações de piedade, não usando as nossas ações de justiça como trampolim para que sejamos apreciados pelos homens e devem ser regidos pelo nosso coração e não pelo nosso exterior. Quando jejuamos temos como finalidade purificar o nosso corpo, controlar a nossa vontade, assim como também nos solidarizar com quem está necessitado, sentindo na nossa própria carne a sua dor. Quando oramos elevamos a Deus o nosso coração e nos apossamos da Sua misericórdia que nos motiva a nos envolver com a dor dos nossos irmãos e praticar as boas ações. Quando damos esmola, estamos colocando em prática o amor que nos foi exercitado pelo jejum e a oração. Por isso, a esmola é um resultado das duas outras ações. É o nosso envolvimento solidário com a necessidade e a penúria dos que vivem marginalizados. Por isso, Jesus nos adverte de que o modo com que nós as praticamos será mais importante do que a própria ação. Quando fazemos estas três ações de piedade com o fim de aparecer não estamos colocando em prática o amor. Todas as ações que praticarmos de coração terão a sua consequente recompensa. Por isso, não nos compete propagá-las nem alardear esperando receber o prêmio aqui na terra porque assim agindo, nós já seremos reconhecidos (as) pelos homens e não por Deus. O fato de sermos vistos, admirados, elogiados, afagados, constitui-se numa necessidade da nossa carne fraca e, por isso, se não estivermos atentos (as) estaremos sempre esperando elogios, aplausos pelos nossos empreendimentos e nos entristeceremos se quando exercitarmos boas ações as pessoas não vierem nos dar parabéns ou nos aclamar. Se nos deixarmos recompensar somente por Deus que está escondido no profundo do nosso ser, as nossas obras, mesmo que não sejam vistas pelos homens, terão perfume agradável e subirão aos céus em forma de louvor. Para nós, portanto, é providencial neste tempo de Quaresma o exercício da oração, do jejum e da esmola, pois são meios que nos exercitam e nos levam a uma verdadeira intimidade com o Senhor. - O que você prefere: agradar a Deus ou aos homens? - Quando faz alguma boa ação você se preocupa em que todos saibam? – Qual é a sua atitude quando está jejuando? – Você gosta de provocar elogios? – As pessoas costumam elogiá-lo (a)? Como você se sente quando isso acontece?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO