Ricardo Cavalcante é o segundo na linha de sucessão na CNI

Festa na Fiec! O presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, integra a chapa única que, no dia 3 do próximo mês de maio, será eleita para dirigir a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A chapa tem Antonio Ricardo Alvarez Alban como presidente. Como primeiro vice-presidente executivo, está o mineiro Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp.

Ricardo Cavalcante será, assim, o segundo na linha de sucessão do futuro presidente da CNI, o que revela o prestígio pessoal do presidente da Fiec, que é também presidente da Associação Nordeste Forte, que reúne todas as federações de indústrias da região Nordeste do país.

Há outro cearense na chapa a ser eleita para a direção da CNI: Fernando Cirigo Gurgel, ex-presidente da Fiec, que será membro titular do Conselho Fiscal da entidade.