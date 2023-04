Quer empreender? Curso gratuito do Sebrae ensinará como fazê-lo

Em um momento econômico instável como o de agora, muitos brasileiros veem no empreendedorismo uma janela de oportunidade para iniciar seu próprio negócio.

E como forma de incentivo aos futuros e novos empreendedores, o Sebrae, em parceria com as unidades de ensino superior da Estácio e a Wyden, realizará de forma online e gratuita o evento “Meu primeiro negócio”.

Para participar das oficinas basta realizar a inscrição pelo link https://www.carreirasedu.com.br/empreendedorismo.

´RE um curso que se realiza nos dias 4, 6, 11 e 13 do corrente mês de abril, sempre a partir das 17 horas.

A iniciativa está inserida no encontro do relatório do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – maior pesquisa de empreendedorismo no mundo – que aponta que é de 46% o percentual da população que sonha em abrir o próprio negócio.

O levantamento ainda sinaliza que o desejo de empreender supera o de fazer carreira em uma empresa, o que abrange 32% dos entrevistados. E as principais motivações são fazer a diferença no mundo (76%) e ganhar a vida (77%).

Para esse curso, o Sebrae apresentará um time de empreendedores que trará dicas essenciais para quem quer ter seu primeiro negócio.

“Quanto mais conhecimento o empreendedor tiver, mais predisposto ele estará para buscar oportunidades de negócio e a desenvolver um planejamento, o que acaba aumentando as chances do projeto ser bem-sucedido. O avanço na escolaridade é fundamental para a melhoria do empreendedorismo brasileiro”, Arthur Hinrichsen, técnico do Sebrae.