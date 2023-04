Cimento Apodi tem novo CEO: Sérgio de Carvalho Maurício

O executivo chega para traçar passos importantes para um novo momento da Companhia no mercado cimenteiro

Novidade na Companhia de Cimento Apodi, que tem novo CEO - o executivo Sergio de Carvalho Mauricio. Ele foi escolhdo pelos acionistas da empresa, que são a família Dias Branco e d grupo grego Titan, cada parte com 50% do caputal da empresa, que tem fábricas em Quixeré e no Complexo do Pecém.

Com mais de 30 anos de carreira, Sergio Mauricio traz experiência gerencial extensa e relevante de outras indústrias do ramo cimenteiro, tendo desempenhado cargos de liderança em diversas áreas como vendas, marketing, produção, logística e gerenciamento de integração, principalmente em empresas internacionais do ramo de cimento e em outras do segmento da manufatura.

O executivo chega para fortalecer os projetos encabeçados pela Apodi, utilizando seu extenso conhecimento do mercado nacional e internacional e sua expertise em estratégias do ramo cimenteiro para buscar novas oportunidades para o negócio, focando sempre em inovação e sustentabilidade.

Idealizada no ano de 2008, a Cimento Apodi é uma joint venture multinacional formada pela participação societária da família Dias Branco e do Grupo Titan, produtor de cimento e materiais de construção, que tem mais de 110 anos de experiência na área industrial, com sede na Grécia.

Presente de forma estratégica no Norte e Nordeste do país, a Cimento Apodi possui um parque industrial localizado em área de 3 mil hectares em Quixeré, mesorregião do Vale do Jaguaribe, e uma moagem de processamento no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Juntas, as duas unidades têm capacidade para produzir mais de dois milhões de toneladas de cimento ao ano.

A Companhia conta ainda com quatro centrais de concreto, um Centro Tecnológico de Cimento e Concreto e dez Centros de Distribuição posicionados de forma estratégica nas diferentes regiões do país para melhor atender seus clientes. A companhia produz com alto rigor de qualidade uma ampla linha de produtos, o que permite à empresa atender às diferentes necessidades do mercado da construção civil brasileira, com eficiência e responsabilidade socioambiental.