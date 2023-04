Qair, com projetos no Ceará, ganha triplo A em Sustentabilidade

Com projetos em execução no Ceará com potência de 320 MW de energia eólica e 101 MW de energia solar fotovoltaica, a Qair Brasil, subsidiária brasileira do grupo Qair International, obteve a classificação AAA no rating ESG (Environmental, Social and Governance) em avaliação da organização internacional de certificação Bureau Veritas, que estabelece padrões de qualidade em relação à produção, comercialização e respeito ao meio ambiente por empresas em todo o mundo.

Essa certificação foi realizada no âmbito da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), que é credenciada pelo Bureau Veritas. A solenidade de entrega da certificação acontecerá por todo este mês de abril, na Fiec, em data a ser marcada.

Com esse resultado, a Qair Brasil junta-se a um seleto grupo de empresas do setor de energia que receberam a pontuação máxima (AAA) na avaliação de riscos e oportunidades relacionados à governança socioambiental, o que tem sido observado por investidores em todo o mundo.

Um dos principais motivos do crescimento da agenda ESG é a urgência de combater as mudanças climáticas e o impacto que as ações de sustentabilidade geram no cotidiano das empresas. O reconhecimento de um rating AAA em ESG é um importante indicativo da forma como a empresa pensa, age e toma decisões.

O presidente da companhia, Armando Abreu, comenta a certificação:

“A Qair é uma empresa diferente porque é tocada por pessoas diferentes. Procuramos trazer para os negócios e para o dia a dia, os valores e a nossa missão: Desenvolver e implantar soluções baseadas em fontes renováveis que contribuem para a transição da matriz energética, fundamentadas na sustentabilidade socioambiental e na sinergia entre as pessoas. Eu acredito que viemos para ficar e ser um grande player do setor de energia, mas, acima de tudo, deixar um legado em termos de desenvolvimento social e sustentável que seja lembrado por muitos e muitos anos”, ele disse.

A obtenção da certificação foi vista como consequência natural da estratégia organizacional e de posicionamento da empresa no mercado.

“É impossível para a organização cumprir seu compromisso em ser um vetor para o desenvolvimento sustentável sem a adoção de práticas de sustentabilidade em suas atividades diárias”, como destacou Jorge Borrell, CEO da companhia.