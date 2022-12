Reveillon lota o Gran Marquise e hotéis da Beira Mar

Philippe Goderfroit, gerente-geral do Hotel Gran Marquise, cinco estrelas do Grupo Marquise localizado na Beira Mar de Fortaleza, informa:

A partir do dia 26 deste mês e até o final desta alta temporada, seu estabelecimento estará com 95% de sua ocupação, sendo que, para o réveillon de 2023, a ocupação será de 100%.

Goderfroit confirma que, a partir do dia 2 de janeiro, o Mangostim, restaurante de comida asiática do Gran Marquise, será fechado para obras de reforma que dobrarão a sua capacidade, ganhando, inclusive nova cozinha, novo mobiliário e novo design. As obras durarão três meses.

A mesma tendência observa-se também nos demais hoteis localizados na Avendida Beira Mar, e isto acontece mais uma vez por força do show musical que a PMF promoverá na noite do dia 31 para celebrar a chegada do Ano Novo de 2023.

José Hugo Machado, dono do Hitel Luzeiros, outro cinco estrelas da Beira Mar, confirma que seu estabelecimento também já está com reservas praticamente esgotadas para o reveillon.