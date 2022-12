Empresa que saneará o Cariri terá R$ 19 bi financiados pelo BNDES

Um dia depois de vencer, no último dia 16, o leilão de resíduos sólidos do Cariri, no Sul do Ceará, a gigante nacional Aegea assinou contrato com o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) que aprovou financiamento de R$ 19 bilhões à empresa.

O dinheiro reforçará o caixa da empresa, que já é a maior do setor de saneamento do Brasil, operando em 178 municípios e 13 estados, entre eles o Rio de Janeiro, onde ganhou o maior leilão da história do Brasil, em 2021.



No Ceará, além dos resíduos sólidos, a concessionária também foi a vencedora do leilão de Parceria Público-Privada (PPP) com a Cagece, para a universalização dos serviços de esgotamento sanitário em 24 municípios do Ceará, localizados nas Regiões Metropolitanas de Fortaleza e do Cariri.

Todas as informações acima estão embutidas no Marco do Saneamento, cujo teor poderá ser mudado pelo futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O PT tem anunciado que mudará as regras estabelecidas pelo novo marco, o que causará problemas aos planos das empresas que, por pro meio de leições públicos, conquistaram a concessão para operar sistemas de saneamento básico em várias regiões do país, inclusive no Ceará.