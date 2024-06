Reino Unido, fora da UE, quer importar camarão do Ceará

Discreto, mas cumprindo uma agenda de total interesse dos carcinicultores cearenses, o ministro da Pesca e Aquicultura, André Paula, visitou ontem fazendas de pequenos criadores de camarão do Vale do Jaguaribe.

Na companhia do deputado Domingos Neto e do empresário cearense Cristiano Maia, maior carcinicultor do país, o ministro esteve em Limoeiro do Norte e em Morada Nova, onde não escondeu seu entusiasmo com o desenvolvimento dessa nova atividade da região, à qual estão dedicadas centenas de famílias, que antes eram agricultoras.

A visita do ministro André de Paula – que fez, também, um sobrevoo em algumas fazendas da agropecuária jaguaribana, observando os rebanhos bovinos e, também, a colheita e a silagem de milho, sorgo e palma forrageira que serão utilizados no segundo semestre, quando acontece o período de estiagem no Ceará – permitiu-lhe apurar a importância da atividade da carcinicultura no estado, que tem crescido em alta velocidade.

Durante a visita, Cristiano Maia abasteceu o ministro André de Paula de informações a respeito da criação de camarão no Ceará e nos demais estados do Nordeste, onde crescem os investimentos privados no setor, cujas lideranças não escondem o temor diante da possibilidade de o governo brasileiro abrir o seu mercado para o produto do Equador, onde houve uma superprodução, obrigando os carcinicultores de lá a reduzirem seus preços a um nível menor do que o custo de produção no Brasil.

“Uma importação de camarão do Equador agora significaria duas ameaças: a forte possibilidade de o produto brasileiro ser atacado por doenças que não existem aqui e a destruição da nascente carcinicultura em grande parte da região nordestina”, como disse à coluna Cristiano Maia.

Na conversa que manteve com o ministro da Pesca, Cristiano Maia tratou da reabertura do mercado da União Europeia para o camarão brasileiro, algo de que tratam os Ministérios da Agricultura e Pecuária e das Relações Exteriores. Mas Cristiano, que é também o presidente da Camarão BR, entidade que congrega os maiores carcinicultores do país, deu ao ministro uma boa notícia:

Nos próximos dias, chegará ao Brasil uma deleção de técnicos do Governo do Reino Unido que cumprirá aqui uma programação de visita a grandes e pequenas fazendas de criação de camarão. Os ingleses – que se desfiliaram da União Europeia – mostraram interesse em importar o camarão brasileiro, e por isto mesmo seus técnicos, entre os quais biólogos, inspecionarão as fazendas de produção, incluindo a maior de todas – a Potiporã, de Cristiano Maia, localizada no município de Pendências, no litoral Oeste do Rio Grande do Norte.

Depois de cumprir a programação no Vale do Jaguaribe, o ministro André de Paula veio a Fortaleza, onde se reuniu, no Palácio da Abolição, com o governador Elmano de Freitas, cuja gestão tem concedido boa ajuda à carcinicultura cearense, reduzindo a burocracia para o licenciamento ambiental das fazendas de criação e, ainda, isentando-a do ICMS.