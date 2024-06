Vapt Vupt de Messejana tem novo Ponto de Inclusão Digital

Boa novidade! O Vapt Vupt do bairro Messajana - um equipamento criado e desenvolvido pelo Grupo Marquise - ganhou mais um aliado na inclusão digital e acesso à Justiça com a inauguração do mais recente Ponto de Inclusão Digital (PID). O serviço foi implantado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), em parceria com a Justiça Federal e o Governo do Estado.

O objetivo principal do projeto é estimular a expansão de hubs de acesso aos portais e balcões virtuais de todos os tribunais da jurisdição do TJE. O PID consiste em uma sala ou espaço em um órgão público da própria localidade, devidamente equipado com computadores e câmeras. Isso visa facilitar o acesso do cidadão aos serviços oferecidos pelo sistema judiciário, eliminando barreiras físicas e geográficas.

Os serviços oferecidos são os mais diversos e vão desde a obtenção de certidões e documentos até a consulta de processos judiciais, os PIDs proporcionam um sistema simplificado aos serviços judiciários, conferindo plenitude à cidadania nos pontos mais distantes da cidade.

Compareceram à abertura da unidade a porimeira dama do Estado do Ceará, Onélia Santana, que é a secretária de Proteção Social; Sandro Camilo, secretario Executivo de Planejamento e Gestão interna da SPS; desembargador Abelardo Benevides, presidente do TJCE; e Glayciane Lima, superintendente do Ceará Cidadão.

“O projeto vem somar com o os serviços que as unidades do Vapt Vupt já oferecem, uma vez que tem como foco ampliar o acesso à justiça e viabilizar diversos serviços de utilidade pública ao cidadão. O espaço reforça nosso compromisso conjunto em construir uma sociedade mais justa, igualitária e conectada, onde todos os cidadãos tenham a oportunidade de exercer plenamente seus direitos”, afirma Glayciane Lima, superintendente do Ceará Cidadão, empresa do Grupo Marquise que administra as unidades do Vapt Vupt, em uma Parceria Público Privada (PPP) com o Governo do Estado.