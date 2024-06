Cimento Apodi lança programa Jovem Aprendiz em Quixeré

Com o objetivo de qualificar e desenvolver os jovens em competências técnicas e comportamentais relacionadas à produção industrial do ramo cimenteiro, a Companhia Cimento Apodi – “joint venture” formada pela gigante grega Titan com a família cearense Dias Branco – em parceria com o Senai, lançou o programa de aprendizado “Jovens Transformadores”.

O programa é gratuito e irá contribuir para o desenvolvimento de futuros profissionais que serão capacitados para o mercado de trabalho industrial.



O “Jovens Transformadores” terá como foco seu Curso de Eletromecânica, de 2.640 horas, que será realizado em Quixeré, 195 quilômetros a Sudeste de Fortaleza, cidade onde está localizada umas das fábricas da Cimento Apodi.

Poderão participar jovens de 18 a 22 anos que residam nas comunidades de Bom Sucesso, Ubaia, Baixa do Félix, Lajedo do Mel, Lagoinha, Serra do Vieira e Vila Nova, na geografia de Quixeré, e tenham o ensino médio completo. O processo seletivo será aberto ainda neste mês, no site https://jovenstransformadoresapodi.gupy.io/ . As aulas terão início no próximo mês de agosto, na sede da fábrica da Apodi.



O “Jovens Transformadores” permitirá que a Cimento Apodi desenvolva e capacite jovens da região de influência da fábrica, onde os mesmos irão adquirir competências que facilitarão a sua inserção no mercado de trabalho.

"O programa reflete nosso compromisso estratégico com a sustentabilidade, ao investir na formação das comunidades ao redor de nossas operações com olhar afirmativo para diversidade e inclusão, assegurando um desenvolvimento sustentável e responsável, alinhado aos valores fundamentais da nossa empresa”, como disse Luciane Mello, gerente executiva de DHO e Sustentabilidade da Cimento Apodi.