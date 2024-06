Política fiscal, inflação e crise gaúcha manterão Selic em 10,5%

Cem por cento dos economistas e dos operadores do mercado financeiro apostam que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que se reúne de hoje até amanhã, em Brasília, manterá a taxa básica de juros Selic nos atuais 10,5%.

A chance de haver mais uma redução de 0,25% é quase inexistente, tendo em vista, além dos fatores externos, o cenário interno, que inclui a política fiscal, a inflação alta, o mercado de trabalho aquecido e o estrago na economia do Rio Grande do Sul, cuja recuperação exigirá uma montanha de dinheiro público, algo do tamanho de R$ 100 bilhões.

Tudo está alinhado com o que revelou ontem o Boletim Focus, do Banco Central, elaborado semanalmente com as projeções dos economistas dos principais bancos e instituições financeiras do país. O Focus subiu o IPCA deste ano de 3,90%, que foi a previsão da semana passada, para 3,96%. Também elevou a taxa Selic, que, na sua previsão, fechará 2024 no patamar de 10,50%.

A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) também mudou: ela caiu de 2,09% para 2,08%. E a cotação do dólar passou de R$ 5,05 – estimativa da semana passada – para R$ 5,13, projeção desta semana. Por sua vez, o resultado primário também mudou – saindo de déficit de 0,70% para 0,71% do PIB.

Por último, o Boletim Focus deu números à balança comercial deste ano, projetando um superávit de US$ 82 bilhões, ou seja, uma leve queda, pois na semana passada essa previsão era de US$ 82,51 bilhões.

USINA DE DESSALINIZAÇÃO: TUDO RESOLVIDO

Está acertado pelo governo do Ceará e pelos ministérios das Comunicações, da Defesa, da Gestão e Inovação e pela direção-geral da Agência de Telecomunicações (Anatel) que a futura Usina de Dessalinização (Dessal) da Cagece, a ser construída e operada pela Marquise Infraestrutura mudará de endereço, mas sua localização seguirá sendo a Praia do Futuro, em Fortaleza.

Essa usina terá capacidade para produzir 1 m³ de água doce, volume que será injetado na rede de distribuição da Cagece, reforçando a oferta hídrica à cidade de Fortaleza e das que integram sua Região Metropolitana – Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Aquiraz, Eusébio, Pacajus, Horizonte, São Gonçalo do Amarante.

No terreno originalmente destinado à usina, o governo do Estado do Ceará construirá um Centro de Tecnologia, aproveitando a excelente infraestrutura de redes de dados proporcionada pelos cabos submarinos e data centers que, procedentes da Europa, da África e dos EUA, se juntam naquela região de Fortaleza.

“Nosso intuito é chegar a um denominador comum que seja confortável para todos. Acredito que agora podemos seguir com esse projeto tão relevante para o estado e poder trazer água nova e de qualidade para a população. É mãos à obra!!”, como disse Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura, uma empresa do Grupo Marquise.

O projeto da Dessal passará pelas readequações necessárias para viabilizar a nova localização. As obras de construção da usina – que começarão tão logo essas providências estejam adotadas – serão concluídas em dois anos, quando a Dessal passará a fornecer água de qualidade para os fortalezenses.

O equipamento aumentará em 12% a oferta de água e beneficiará cerca de 720 mil habitantes da Região Metropolitana de Fortaleza.

MAIS UM HOTEL NO PORTO DAS DUNAS

O Grupo SM, liderado pelo empresário Sérgio Melo, reinaugurará na próxima sexta-feira, 21, a Pousada Tropical Ilhas.

A unidade hoteleira passou por um período de inatividade causado pela pandemia da Covid-19. Localizada no Porto das Dunas, a pousada, com um ar intimista, fica a 300 metros do Beach Park e tem 15 apartamentos, um deles adaptado para pessoas com necessidades especiais.

A pousada tem também piscina, redário, SPA, campo de esporte, sala de jogos, estacionamento e jardim. Há uma novidade: uma experiência gastronômica: o próprio hóspede preparará, em espaço especial, o seu churrasco personalizado.