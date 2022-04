Ramal do Salgado: Ordem de Serviço no início de maio

Atenção! A Ordem de Serviço para a construção do Ramal do Salgado – último trecho do Canal Norte Projeto São Francisco de Integração de Bacias será assinada nos primeiros dias de maio pelo ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Daniel Ferreira, substituto de Rogério Marinho, que é candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte.

Esta informação foi transmitida ontem a um grupo de empresários da indústria e da agropecuária cearenses pelo deputado federal Danilo Forte, que a ouviu do próprio titular do MDR. Todo o processo de licitação do Ramal do Salgado foi encerrado.

O Ramal do Salgado encurtará em cerca de 150 quilômetros a viagem das águas do rio São Francisco até o açude Castanhão, segundo informa o secretário de Recursos Hídricos do Governo do Ceará, engenheiro Francisco Teixeira.

Na execução da obra, serão investidos R$ 600 milhões, parte dos quais consta do Orçamento Geral da União (OGU) para este exercício.

Danilo Forte também disse que o Ministério da Economia ainda não baixou resolução, regulamentando a Lei – aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República – que permite a renegociação das dívidas das empresas com o Fundo Constitucional do Nordeste (FNE).

A equipe de Paulo Guedes estuda uma saída legal para resolver o problema: de onde tirar os R$ 4 bilhões necessários para viabilizar a renegociação das dívidas do FNE.

Dezenas de empresas nordestinas já negociaram com o Banco do Nordeste (BNB) o pagamento de suas dívidas, o que, porém, não pode ser implementado por falta das instruções do Ministério da Fazenda.

“O BNB está pronto para cumprir o que manda a Lei, mas para isso faltam as instruções normativas da pasta comandada pelo ministro Paulo Guedes”, explicou o parlamentar cearense.

Na mesma conversa com os empresários, Danilo Forte lamentou que os governos estaduais, entre os quais o do Ceará, imponham a cobrança do ICMS sobre a energia eólica ou solar gerada e consumida pela mesma pessoa física ou jurídica.

“Isso não tem cabimento”, afirmou ele sob aplausos dos que o ouviam.

Um dos presentes, o presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amilcar Silveira, anunciou que sua entidade entrará na Justiça com mandado de segurança como forma de pressionar o Ministério da Economia a cumprir o que lhe cabe, ou seja, a baixar as instruções que tornem realidade as negociações já celebradas pelas empresas com o Banco do Nordeste”.

ITAÚ CRIA POLO PARA PEQUENA EMPRESA

Hoje, 12, o banco Itaú Unibanco inaugura um polo de atendimento especializado para clientes pessoa jurídica em Fortaleza – especialmente pequenas e médias empresas.

Esse será o 10º polo inaugurado pelo banco com um novo modelo de atendimento para clientes do segmento Itaú Empresas, como parte do projeto de Transformação do Varejo do Itaú.

O polo tem um ecossistema multidisciplinar, que permite interação entre os times comerciais, de crédito e de especialistas de produtos, à medida em que gera um relacionamento mais próximo e estratégico com os clientes.

O objetivo é fomentar a economia local, permitindo que as pequenas e médias empresas da região tenham mais oportunidades para alavancar seus negócios, por meio de crédito, soluções regionalizadas e assessoria para a tomada de decisões importantes.



Fortaleza foi escolhida pelo banco para receber a novidade pela sua relevância regional, além de possuir uma economia forte e ser uma referência no comércio e em serviços, sobretudo no ramo turístico. Outro motivo: há na cidade uma grande quantidade de clientes com uma relação de longo prazo com o Itaú no segmento.