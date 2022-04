Evangelho de hoje 12/04 (Jo 13,21-33.36-38)

Naquele tempo: Estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: 'Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará.' Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: 'Senhor, quem é?' Jesus respondeu: 'É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho.' Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: 'O que tens a fazer, executa-o depressa.' nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: 'Compra o que precisamos para a festa', ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: 'Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado ele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: 'Para onde eu vou, vós não podeis ir'. Simão Pedro perguntou: 'Senhor, para onde vais?' Jesus respondeu-lhe: 'Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde.' Pedro disse: 'Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti!' Respondeu Jesus: 'Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo: o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes.'

Reflexão – Que a nossa fraqueza não nos imponha o papel de desleais e traidores

Jesus não desanimava diante da perspectiva de que seria abandonado pelos Seus servos e prosseguia na sua missão, mesmo sabendo que iria ser traído por Judas e que Pedro o negaria. Ele tinha consciência de que viera ao mundo para viver aquele momento e Nele o Pai seria glorificado. A glória de Deus manifestar-se-ia a partir do Seu sofrimento, por isso, Ele tentava antecipar para os Seus discípulos o mistério que logo mais iria ser desvendado. Os discípulos, no entanto, não entendiam os seus sinais e, somente pelas aparências, tiravam conclusões precipitadas sobre muitos aspectos, inclusive, de quem iria trair Jesus. Tendo este quadro como cenário e fazendo uma analogia com a nossa vida pessoal, podemos observar que dentro do conjunto das ações humanas sempre existirá alguém que poderá trair, negar, usurpar. Por isso, quando estivermos servindo a Deus precisamos nos policiar e estar atentos (as), para que a nossa fraqueza não nos imponha o papel de desleais e traidores. Todos nós temos dificuldades de perceber os sinais de Deus e, por isso mesmo, muitas vezes, nós olhamos mais para as “aparências” e julgamos os outros, sem nos aperceber de que também somos capazes de trair e ser desleais a Deus. Na maioria das vezes não nos consideramos responsáveis pelas coisas que não dão certo, todavia, o Senhor que conhece os nossos corações, tem conhecimento de quando haveremos de trai-lo e de negá-lo, mas, também, tem conhecimento de quanto nós podemos glorifica-Lo quando cumprimos com a nossa missão. Há momentos em que agimos como Pedro, em outros somos como Judas. Peçamos ao Senhor a graça para que, pelo nosso testemunho, sejamos como João, o discípulo amado, que se recostava no peito de Jesus e a quem o Mestre confidenciava os Seus segredos a fim de que não estejamos entre os infiéis. – Alguma vez você teve consciência de que traiu a Deus? – O que você entende por trair a Deus? – Você entende o fato de que Jesus glorificou o Pai pelo martírio? – Você seria capaz de abraçar o sofrimento para que Deus seja glorificado? – Já aconteceu isso com você?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO