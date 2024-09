Programa da ArcelorMittal potencializa 500 negócios formais

Nos dias 24 e 31 de agosto, quase 100 empreendedores dos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia participaram, na ArcelorMittal unidade Pecém, da solenidade de entrega de suas certificações em Gastronomia e Beleza, após três meses de capacitação promovida pelo programa Território Empreendedor..

Ao longo de 126 horas de aulas, os participantes receberam aulas em Gestão Básica para pequenos negócios,Marketing Digital, Desenvolvimento Pessoal, Orientação ao Crédito e Técnicas de Vendas. A formação técnica em Beleza abordou maquiagem, manicure, pedicure, designer de barbas e cortes de cabelo masculino. Na formação técnica em Gastronomia, foram ensinadas as boas práticas para manipulação de alimentos e a produção de bolos, doces e salgados comerciais. Tudo isso dentro do Território Empreendedor, programa desenvolvido pela ArcelorMittal há 10 anos, em parceria do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará (Sebrae-CE).

“Já conseguimos potencializar mais de 500 pequenos negócios formais nos dois municípios desde o início do programa. E mais de 3 mil pessoas já passaram pela qualificação no formato da trilha de capacitações, consultorias, palestras e workshops. São pessoas que saem transformadas e isso é muito gratificante. Elas se abrem a novas oportunidades por meio da capacitação”, como disse Emanuela França, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Pecém.

Além da ArcelorMittal e do Sebrae, são parceiros do Território Empreendedor o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a Casa do Empreendedor, da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, e do Centro de Apoio ao Trabalho, Empreendedorismo e Qualificação, da Prefeitura de Caucaia ‍(Cateq).

Durante a solenidade de entrega das certificações, Izadora Duarte, de 41 anos, que mora no centro da cidade de Caucaia, contou que começou a empreender há 4 anos, dentro de casa, onde poderia conciliar o cuidado dos filhos com o trabalho. Para ela, a qualificação disponibilizada pela ArcelorMittal foi a chave de crescimento para o seu negócio - o Ateliê de Doces da Iza.

“Porque não é só saber a prática, você tem que saber gerir o negócio. E eu acho que a ArcelorMittal acertou completamente em investir em Caucaia, porque tem muitas pessoas aqui com vontade de empreender, mas que não sabem por onde começar ou que não sabem como gerir", comentou ela.

Por sua vez, Tamara Barros Vieira, de 34 anos, conquistou seu primeiro emprego de carteira assinada após a participação no programa Território Empreendedor.

"Sempre fiz cursos de gastronomia. Desde adolescente, eu tenho uma paixão imensa pela cozinha", contou Tamara. Ela comercializava comidas regionais, mas havia interrompido a produção. “Chegou um momento de muita tristeza na minha vida e eu decidi parar. Mas um dia minha irmã viu a notícia sobre o curso e me inscreveu. Eu fui fazer o curso e foi saindo a dor, saindo a tristeza, saindo a incerteza, saindo vários sentimentos que estavam me colocando no canto. Começou a renascer o sonho da gastronomia. E, agora, meu objetivo é ir além! Eu estou muito, muito feliz. A ArcelorMittal destravou a minha vida, ela é uma empresa transformadora. Quando entrei no curso, ela me deu outra visão de crescimento. Isso entrou no meu coração", contou Tamara, que começará a trabalhar, neste mês de setembro, na cozinha industrial de uma empresa terceirizada que atende a produtora de aço.

O articulador do Escritório Regional Metropolita Fortaleza do Sebrae-Ceará, Pedro Silva, destaca que é preciso muito formar essas pessoas que desejam transformar o sonho em realidade. “Essa rede de apoio é muito importante para transformar uma habilidade em uma técnica mais refinada e profissional, para abrir mais conexões e possibilitar novos mercados. O olhar da ArcelorMittal é muito importante porque ela percebe as vocações daqueles territórios". O Wagner Forte, gerente do Senac, reforça: "a educação profissional fortalece o entorno, a mudança, o crescimento e o desenvolvimento da comunidade local".