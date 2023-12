Por que vai bem o varejo supermercadista cearense

Página patrocinada por:

Vai bem o varejo do Ceará e a causa são a criatividade, a ousadia e a capacidade de entender sobre as manhas, as manhãs, as massas e as maças e do jeitinho de comprar do consumidor cearense. “Ele tem particularidades que nós, seus conterrâneos, identificamos”, como disse à coluna Honório Pinheiro, sócio e CEO da rede de Supermercados Pinheiro.

Não foi, não é e nem será fácil concorrer com multinacionais do varejo e do atacarejo que chegaram ao Ceará “com gosto de gás e ímpeto de conquistador” que logo se reduziram ao encarar a potencialidade do varejista do Ceará.

Na mesma linha de raciocínio de Honório Pinheiro, opina o Lojista do Ano 2023, empresário Severino Ramalho Neto, sócio majoritário e CEO da rede Mercadinhos São Luiz.

Para ele, “o cearense, principalmente o do interior, tem uma fidelidade canina à bodega onde faz compras e ao supermercado que o abastece de tudo; para ter sucesso no varejo do Ceará, é preciso mesmo estar atento ao que exige esse cliente de sentimento bairrista. Nós não só estamos atentos a esse detalhe, como o elegemos prioridade de nossa atenção”.

Por sua vez, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, cuja gestão vem encantando o universo do comércio varejista desta capital, pede emprestado versos alheios para, sobre o mesmo tema, dizer assim:

“Vem gente de todo canto, de todo canto vem gente / só pra saber por quê nosso lojista está contente/, e eu digo pra quem pergunta que a causa é uma só:/ estamos todos contentes porque o ano vai terminar / e, como sempre acontece, outro novo ano novo está pra começar”.

Assis Cavalcante, Honório Pinheiro e Severino Neto aproveitam para transmitir uma mensagem de Feliz Natal a todos os lojistas de Fortaleza e de todo o Ceará.