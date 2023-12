Zunne, programa de impacto positivo, já levantou R$ 3,2 milhões

Página patrocinada por:

Programa de investimentos em impacto positivo, o Zunne levantou R$ 3,2 milhões em sua primeira rodada de captação, encerrada no último mês de novembro, para financiar 13 negócios sociais.

O programa foi criado para apoiar e impulsionar negócios cujos produtos ou serviços resolvem problemas sociais e ambientais no Norte e Nordeste do Brasil, ou nos biomas da Amazônia e Caatinga, com prioridade para negócios liderados por mulheres e/ou pessoas pretas e indígenas.

A proposta do programa de fomentar uma nova rota de investimentos que não gire apenas em torno do Sudeste e democratize não só o acesso aos recursos - no caso dos negócios investidos - mas proporcione a oportunidade de mais pessoas tornarem-se investidoras, considerando valores acessíveis para iniciar o investimento - atraiu olhares e recursos de 167 investidores. Desse total, 92 investiram até R$ 3 mil no programa por meio da plataforma de empréstimo coletivo Trê-Mova.

O Programa Zunne utiliza uma abordagem inovadora chamada de Blended Finance (finanças híbridas), quando se unem capital filantrópico e investimento privado. Desta forma, o Zunne contou com R$ 1,5 milhão de capital catalítico (doações) que possibilitaram sustentar a estrutura do programa oferecendo apoio técnico/mentoria aos negócios e a criação de um fundo garantidor de inadimplência próprio do programa.

Nesta primeira rodada de investimento, concluída no mês de novembro, o Zunne mobilizou R$ 4,7 M de capital entre doações de apoio à estrutura do programa e financiamento dos negócios sociais investidos. Para isso, o Programa utilizou uma plataforma de empréstimo coletivo - a Trê Mova - que permite a vários investidores alocarem recursos diretamente nos negócios que mais se identificarem.

Os segmentos e causas dos negócios são muito variados: moda consciente, turismo sustentável, reformas habitacionais, educação, alimentação orgânica, por exemplo.

“Fechar a primeira rodada de investimento do Zunne para negócios de impacto no Norte e Nordeste é um marco. Estamos mostrando a potência dessas regiões e que, com oportunidade, podemos transformar os desafios sociais em negócios que transformam vidas”, afirma Ticiana Rolim, presidente da Somos Um e uma das idealizadoras do Programa.

"Demos o primeiro passo do Programa Zunne, engajando 167 investidores com causa que emprestaram, em condições acessíveis, R$ 3,2 milhão para 13 negócios de impacto socioambiental. São 167 pessoas vivendo sua primeira experiência de cidadão investidor - busca retorno financeiro no seu investimento ao mesmo tempo que gera impacto positivo visando o bem comum", como explica Marcos Pedote, co-fundador e diretor executivo da Trê Investindo com Causa.

O programa nasceu da percepção que a Somos Um, a Yunus Negócios Sociais e a Trê Investindo com Causa, três organizações de impacto socioambiental positivo, tiveram de enxergar o Norte e o Nordeste como grandes polos empreendedores, apesar de serem as regiões mais pobres do País, e da falta de instrumentos para viabilizar que o dinheiro dos investidores chegue até essas regiões.

“O Zunne é um instrumento criado pelas nossas três organizações para viabilizar que o dinheiro chegue no Norte e Nordeste. Justamente para democratizar o acesso aos recursos de investimento, trazer oportunidades para as empreendedoras nortistas e nordestinas. Vamos apoiá-las com mentorias e investimento para que possam prosperar tanto quanto outras regiões e para aquelas que historicamente têm mais dificuldades, possam garantir acesso aos recursos”, explica Ticiana Rolim.

Os dados do Programa Zunne em relação à liderança dos negócios reforçam o apoio à diversidade. Entre os selecionados, 77% têm mulheres na liderança e o mesmo indicador (77%) se refere à quantidade de negócios que são da região Nordeste, seguido por 15% do Norte e 8% do Sudeste.

Os 13 negócios escolhidos pelo Zunne que já receberam recursos por meio da Plataforma Trê-Mova de empréstimo coletivo são os seguintes: Catarina Mina (Moda consciente – possui liderança feminina - Ceará); Giardinno Buffet (Trabalho digno – possui liderança feminina - Ceará); Muda Meu Mundo (Marketplace B2B – alimentação orgânica); Na’kau (Trabalho digno – alimentação orgânica - Amazonas); Oikos (Moradia digna - Ceará); Poranduba Amazônia (Turismo sustentável - Amazonas); Refazenda (Moda consciente – possui liderança feminina - Pernambuco); Roma Negra (Espaço cultural – possui liderança negra - Bahia); SDW (Sanemento básico - Bahia); Sucré (Empregabilidade feminina – Ceará); Um grau e meio (Conservação ambiental – São Paulo); Yantec (Educação e tecnologia - Alagoas).

Além do apoio financeiro, o Zunne oferece capacitação com especialistas nas áreas jurídica, financeira, de marketing digital e vendas, gestão de negócios e outras; auxílio e orientação na obtenção de acesso a capital em diferentes formatos, conexões com redes de potenciais clientes e parceiros e coleta de dados financeiros e de impacto para mensuração do impacto alcançado.