Evangelho de hoje, 4ª feira, dia 13/12/2023 (Mt 11, 28-30)

Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.

Reflexão – Vinde a mim, eis o apelo de Jesus!

O apelo de Jesus neste Evangelho é dirigido a todos nós que ao final de mais um ano nos sentimos fatigados pelo peso dos nossos fardos, isto é, dos nossos compromissos e incumbências, da nossa lida diária, lutando contra as instabilidades da vida e, principalmente, contra os nossos pecados e fraquezas. Muitas vezes somos dominados pelas nossas fragilidades e dificuldades e carregamos um jugo sobre nós mesmos. Por isso, o Senhor nos convida a tomar o Seu jugo, isto é, o Seu domínio, a Sua doutrina, a Sua Misericórdia e esquecer os nossos próprios problemas, doenças, enfermidades, vida financeira, vida familiar, vícios e outros mais. Ele quer nos ensinar a viver confiando na Sua proteção para que encontremos descanso para a nossa alma. Quando colocamos os nossos fardos pesados sob o domínio de Jesus eles se tornam leves e suaves. Os fardos que carregamos são, muitas vezes, consequências do pecado que nos encurva e tenta nos escravizar. A nossa humanidade decaída é uma carga pesada e, por mais que nos esforcemos, na maioria das vezes, leva de vencida e nos derruba. O nosso temperamento, o nosso modo de pensar, as nossas irreverências, a nossa rebeldia, impaciência, egoísmo, desamor são as causas maiores do nosso cansaço. Peçamos, pois, que o Senhor receba nos Seus braços amorosos os nossos fardos, assim como Ele recebeu a Cruz e nos entreguemos a Ele com confiança. Ele irá nos restaurar e nos fortalecer para que possamos prosseguir a nossa caminhada em busca da Terra Prometida. – Você está cansado de lutar contra as dificuldades

da vida? – Os seus vícios e fraquezas têm pesado nos seus ombros? – A quem você tem pedido socorro? – Você acha que necessita de descanso? – Contra quem você tem lutado? – Você aceita a proposta de Jesus?



Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO