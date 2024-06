Pecnordeste: o futuro do agro chega com a Inteligência Artificial

Em 1957, uma vaca produzia 1,5 litro de leite por dia. Hoje, a mesma vaca produz, em média, 28 litros/DIA. Como foi possível esse crescimento? Resposta na ponta da língua: pelo avanço da biotecnologia, que, a bem da verdade, está iniciando uma nova etapa, que envolve a sofisticação da tecnologia, o comportamento da sociedade, o meio ambiente, a Internet das Coisas, a Big Data e a realidade virtual e aumentada da Inteligência Artificial, que veio para ficar.

Quem resumiu assim o futuro próximo do agro no Brasil e no mundo foi Guilherme Rangel, um especialista em futuro, por isto chamado de futurista, que falou sexta-feira à tarde na Pecnordeste, na abertura do “Encontro de Jovens do Agro” realizado no auditório principal do evento, reunindo 600 jovens produtores rurais do Ceará e de estados vizinhos.

De acordo com Gui Rangel (como ele é conhecido nas redes sociais), “temos à nossa frente 50 tons do futuro que estão a reinventar o agro em vários locais do mundo de maneiras diferentes”. Ele lembrou que, segundo as últimas pesquisas, 50% da população brasileira consideram o saneamento básico a principal necessidade do país, e é verdade.

Ele disse que é preciso considerar que a população mundial necessita hoje e necessitará ainda mais amanhã de alimentos de qualidade, e isto só o agro e sua tecnologia em permanente atualização podem assegurar. E recordou o avanço da pecuária bovina leiteira brasileira, que saiu de ridículo 1,5 litro de leite em 1957 para os 28 litros/médio de hoje (há vacas de alta linhagem que produzem até 40 litros/dia).

Há uma revolução acontecendo no agro planetário, e isto só se dá por causa dos efeitos da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Dentro de três anos – disse Gui Rangel – teremos a Tecnolologia 6G para a telecomunicação entre as pessoas, para os projetos de desenvolvimento da indústria e da agropecuária, enfim, para tudo. Ela será 100 vezes mais veloz do que a 5G de hoje, que já é rápida.

É pouco? Tem mais: está chegando na velocidade da Space X a robótica, que já é usada nas grandes empresas brasileiras do agro, principalmente no Centro Oeste, no Sudeste e no Sul do país, e já, já chegará ao Nordeste. Em fazendas do Oeste da Bahia já se encontram alguns robôs.

Essa revolução que mudará o mundo, principalmente o mundo do agro, será feita pela Inteligência Artificial, que começa a entrar no cotidiano das pessoas e das empresas, as do agro no meio. Isto é vital para o futuro dos países que produzem alimentos, como o Brasil.

De acordo com o que expôs Gui Rangel – ouvido sob respeitoso silêncio dos 600 Jovens do Agro do Ceará – até 2050 a agropecuária mundial terá de produzir 70% mais de alimentos do que produz hoje para assegurar comida para suprir a demanda da população do planeta.

“Temos de fazer mais com o que temos hoje”, disse ele. Isto implica em irrigar mais com menos água, produzir mais em menos áreas de terra, para o que será necessária a utilização de toda a tecnologia disponível, incluindo, de maneira protagonista, a tecnologia da Inteligência Artificial.



As tendências que se observam hoje indicam que a Inteligência Artificial se tornará onipresente, assim como aconteceu, no início da vida humana, com a roda e o fogo, disse Gui Rangel, acrescentando:

“Caros jovens do agro cearense! O seu próximo colaborador será a Inteligência Artificial”. Gui terminou sua palestra ouvindo prolongados aplausos.

Foi uma surpresa agradável ver seis centenas de jovens do agro – filhos de produtores rurais – interessados em conhecer mais a respeito da atividade profissional que desenvolvem. A Pecnordeste, que começou na quinta-feira, 6, e terminou no sábado, 8, atendeu a todo o universo de público do setor, que ganhou uma programação técnica apresentada em mais de 30 auditórios do Centro de Eventos do Ceará, os quais ficaram lotados durante todas as horas, alegrando os palestrantes, muitos dos quais vieram de outros estados.