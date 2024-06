Pecnordeste aplaude Elmano, que não pode ir à sua abertura

Na última hora, o governador Elmano de Freitas não pode comparecer ontem à cerimônia de abertura da Pecnordeste, mas seu secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho, representando-o, leu o que seria o discurso do chefe do Executivo cearense para os milhares de produtores rurais – de todos os portes – que participam do que é a maior feira indoor do agro brasileiro.

Elmano, pela voz de Salmito, reiterou o que já fez o seu governo pela agropecuária do estado e, também, renovou promessas anteriores. E ganhou elogios de Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, e aplausos do público presente.

Desta vez, a Pecnordeste inovou até na solenidade de sua 27ª edição. Os presentes – as 1.300 pessoas que comportava o auditório da Pecnordeste, no Pavilhão Leste do Centro de Eventos do Ceará – sentaram-se em cadeiras distribuídas em mesas redondas, como se estivessem participando de um jantar. Esta foi a primeira inovação.

A segunda novidade, que poderá ser incorporada a partir de agora pelas empresas promotoras de eventos e pelas de cerimonais, foi esta: no palco, nenhuma autoridade, só os apresentadores, discretamente posicionados no canto direito, de onde conduziram o cerimonial. Os homenageados e os quatro oradores só subiram ao palco quando chamados para receber a homenagem ou para pronunciar o seu discurso.

Antes do primeiro discurso, houve a apresentação de um vídeo, cujo áudio coberto pelas imagens do cotidiano dos produtores rurais conteve o posicionamento da Faec diante dos desafios que a agropecuária cearense tem enfrentado e superado.

Em seguida, homenagens a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do agro do Ceará, as quais receberam medalhas e placas. Entre os homenageados, incluiu-se Alci Porto, diretor técnico do Sebrae-CE.

Entre um e outro item da cerimônia, foram exibidos vídeos de dois minutos de duração cada um, mostrando as ações de assistência técnica prestada pelos especialistas do capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-Ceará), dirigido pelo agrônomo Sérgio Oliveira.

Detalhe: um desses vídeos mostrou a Carreta do Agro, um caminhão que puxa, sobre rodas, o que pode ser chamado de um moderno e refrigerado centro de treinamento, ou sala de aula, ou espaço de palestras ou escritório de negócios. O que há no interior da carreta – cujo espaço interno, quando necessário, se alarga por um dispositivo automático – é fruto da tecnologia da indústria brasileira de carrocerias de caminhão.

O primeiro dos discursos foi de Amílcar Silveira, que, em nome da Faec, saudou os presentes e passou a agradecer às pessoas físicas e jurídicas que contribuíram “para fazer desta Pecnordeste a maior da história deste Centro de Eventos”. Ele reiterou que todo o esforço de sua entidade e dos que compõem sua diretoria é no sentido de defender o interesse do produto rural, “que é o nosso patrão”.

O presidente da Faec destacou a parceria com o governo do Estado “e com o governador Elmano de Freitas, que tem prestado à agropecuária cearense uma grande contribuição”. E elogiou o secretário do Desenvolvimento Econômico, dizendo que Salmito Filho “é um parceiro importante que facilita nosso relacionamento com o governador Elmano”.

Depois, Silveira falou sobre os homenageado da noite, destacando as virtudes de cada um deles.

Falaram, ainda, o superintendente do Sebrae-CE, Joaquim Cartaxo, que explicou o que faz a instituição, que se dedica à prestação de assistência técnica e financeira aos micros e pequenos empresários do Ceará, incluindo os produtores rurais de todo o estado.

O senador Eduardo Girão, um dos homenageados da noite, também falou, declarando-se um servidor público a serviço dos interesses do povo cearense e um defensor dos interesses dos seus agropecuaristas.

Por fim, falou o secretário Salmito Filho. Sustentando na mão direita um celular, ele fez questão de subir ao palco o presidente da Faec, ao lado do qual se posicionou e para quem dirigiu a primeira parte do seu discurso. Salmito disse que o governador Elmano de Freitas estava pronto para se deslocar para o Centro de Eventos, quando aconteceu um fato inesperado que o impediu de participar da abertura da Pecnordeste.

Mas disse que, cumprindo instrução do governador, transmitiria aos produtores rurais cearenses “as boas notícias que ele anunciaria aqui”. Salmito relembrou as providências que o governador Elmano de Freitas já adotou em favor do agro, citando a isenção tributária para toda a cadeia produtiva da piscicultura e da carcinicultura, o que beneficiou milhares de criadores de tilápia e de camarão no Ceará, que é o maior produtor nacional, respondendo por 54% de sua produção.

Salmito referiu-se também à desburocratização para o licenciamento ambiental dos projetos de carcinicultura e, com ênfase, fez referência à grande conquista da pecuária do Ceará, que agora é Zona Livre da Febre Aftosa, “graças ao esforço da Faec junto aos pecuaristas e, principalmente, ao trabalho abnegado da Agência de Defesa da Agropecuária (Adagri)”. Ele ganhou aplausos.

O secretário Salmito Filho também foi aplaudido quando disse que o governador Elmano de Freitas já tem audiência marcada com o ministro da Integração Nacional e do Desenvolvimento; Regional, Waldez Góes, para tratar da transferência da gestão do Perímetro Irrigado Araras Norte, que deverá passar do Dnocs para a Faec, que pretende fazer dele um projeto piloto de irrigação que será modelo para o país, o que será feito com a participação direta da iniciativa privada.

Salmito também disse que o governador Elmano de Freitas está empenhado em evitar que se cumpra uma Portaria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que praticamente elimina a chamada energia rural, cuja tarifa é mais barata durante a noite na atividade de produção no campo.

“Se essa Portaria for mesmo obedecida, será o caos para os produtores rurais de todo o Ceará e do Nordeste”, disse o secretário Salmito F ilho. Ouvindo-o estava o engenheiro José Nunes, presidente da Enel Ceará, que distribui energia elétrica em toda a geografia cearense. A Enel, por enquanto, apenas aguarda a decisão da Aneel.

Após a cerimônia, entrou no palco, sob fortes aplausos, o sul-mato-grossense Almir DSater, cantos, ator, poeta, compositor e violeiro, que apresentou um show bonito e atraente do começo ao fim. O som de suas violas (ele usou três) encantou o público, que se viu transportado para a zona do pantanal matogrossense, de onde surgiu para todo o país a música caipira.

Almir cantou seus grandes sucessos, incluindo o Tocando em Frente, e ainda brindou o auditório com alguns ponteios de viola, no que foi acompanhado por sua afinada banda, que, em respeito à majestade das violas, manteve-se discreta, mas eficiente, na tarefa de coadjuvante do protagonista – o genial Almir Sater.

Foi uma noite abençoada a de ontem na Pecnordeste, no Centro de Eventos do Ceará.