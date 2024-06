Indústria de lacticínios tem na Pecnordeste um estande original

Um estande diferente dos outros. É assim que pode ser chamado o que o Sindicato da Indústria de Lacticínios (Sindlacticínios) criou e instalou na Pecnordeste 2024. É uma espécie de curral, com cercas e outros detalhes que lembram uma vacaria.

Dentro dele, estão em exposição a alegria do presidente do Sindlacticínios, José Antunes, que acaba de ser reeleito presidente da entidade que congrega as empresas do setor industrial de lacticínios, e produtos – principalmente queijos – de grandes e pequenos lacticinistas cearenses.

Ontem à tarde, o estande do Sindlacticínios foi visitado por empresários do agro e da indústria, entre os quais o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que parabenizou José Antunes pelo ineditismo do estande.

Mas, do lado de fora da porteira do estande, há um detalhe na lista colorida das empresas associadas que integram o Sindilactícnios: a ausência do nome da maior de todas elas – a Alvoar, fruto da fusão da cearense Betânia com a mineira Embaré, de que resultou a quinta maior do Brasil.

Há cerca de uma semana, a Alvoar desfiliou-se do Sindlacticínios por motivos ainda não revelados.

Ontem, no estande da Alvoar, que, como o do Sindlacticínios, se localiza no Pavilhão Oeste do Centro de Eventos, também foi local de visitação de grandes, médios e pequenos produtores de leite, com os quais a empresa acaba de acertar novos e melhores valores para o fornecimento da matéria prima.

Também grandes empresários visitaram o estande da Alvoar, entre os quais Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa, e Carlos Prado, da Itaueira Agropecuária, que foram recepcionados pelo fundador da empresa, Luiz Girão, pelo seu CEO Bruno Girão e pelo seu conselheiro e acionista Jorge Parente.