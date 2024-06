Pecnordeste terá espaço exclusivo para o Sistema Cooperativo

Informa a Pecnordeste: neste ano, o sistema cooperativo – intregrado pelo Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) e pela Confederação Nacional das Cooperativas (CNCoop) – terá uma participação inovadora na Pecnordeste).

A maior feira da agropecuária da região nordestina, que será aberta amanhã, às 8 horas, no Centro de Eventos do Ceará, contará pela primeira vez com o Espaço “SomosCoop”, uma área de 1.350 m² dedicada exclusivamente ao cooperativismo.

O “SomosCoop” terá 41 estandes, incluindo nove grandes estandes de 36 m² ocupados por cooperativas e parceiros de destaque, como Unimed Ceará, Unimed Fortaleza, Sicoob, Sicredi, Cocepat, Ematerce, ApexBrasil e Sistema OCB.

Haverá também 28 estandes de cooperativas de agricultura, cada um com 6 m², e quatro estandes da feirinha do coop, com 12 m² cada, totalizando 648 m² de área.

Além da exposição, o espaço oferecerá diversas atrações, incluindo o CoopTalks, um miniauditório para palestras de até 25 minutos sobre cases e estratégias; o NegóciosCoop, um salão para discussões comerciais; e o SomosCoop na Estrada, que distribuirá fotos impressas gratuitamente. Atividades interativas, degustações de produtos e kits exclusivos para participantes também estão programados.

A unidade cearense do Sistema Cooperativo lidera a participação na atividade, contando com o apoio da representação nacional e de organizações estaduais do Nordeste.

Nicédio Nogueira, presidente do Sistema OCB/CE, destacou que o objetivo é impulsionar o setor cooperativista e demonstrar sua importância na agropecuária e em outras áreas.

"A edição de 2024 do Pecnordeste promete ser um marco para o cooperativismo, oferecendo uma plataforma robusta para negócios, aprendizado e promoção de práticas sustentáveis", destaca o representante.

Paralelamente à feira, ocorrerá o Seminário do Cooperativismo, no dia sete de junho, e a participação do cooperativismo no Encontro de Mulheres do Agro, no dia oito.

Entre os palestrantes confirmados estão Tania Zanella, Superintendente do Sistema OCB; Juliana Faria, diretora da Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas (Cogran) e da Agronegócios Geraldo Xavier (Agroger); Fabíola Nader Motta, gerente geral do Sistema OCB; Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Administração da Cocamar Cooperativa Agroindustrial; Neivor Canton, presidente da Aurora Coop; Laudemir Müller, gerente do Agronegócio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil); e José Roberto Ricken, presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar).



Os seminários abordarão temas como empreendedorismo e liderança feminina, impacto do ESG, práticas sustentáveis na produção agropecuária, integração na avicultura cooperativista, estratégias para potencializar exportações e perspectivas futuras do cooperativismo brasileiro.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/CE) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae/CE), promotores do evento, esperam mais de 60 mil visitantes durante os três dias de evento.

O Pecnordeste ocupará uma área de 27.000 m², abrangendo os dois pavilhões do Centro de Eventos do Ceará.