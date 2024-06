Ceará tem 81 mil conexões de geração própria de energia solar

Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), apurou que o estado do Ceará ultrapassou 82 mil conexões de geração própria de energia solar em telhados e pequenos terrenos. O Ceará tem 931 megawatts (MW) gerados pela fonte solar em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.



Desde 2012, a geração própria de energia solar já proporcionou ao Ceará a atração de R$ 4,6 bilhões em investimentos, a geração de mais de 27 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 1,4 bilhão em impostos aos cofres públicos.



A potência instalada de geração própria de energia solar no Ceará coloca o estado na décima primeira posição do ranking nacional da ABSOLAR. Hoje, são mais de 105 mil consumidores cearenses de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz e maior autonomia e confiabilidade elétrica.



Para Jonas Becker, coordenador estadual da ABSOLAR no Ceará, o avanço da energia solar é fundamental para o desenvolvimento social, econômico e ambiental e ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica do país, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco da ocorrência de bandeira vermelha na conta de luz da população.



“O estado do Ceará é atualmente um importante centro de desenvolvimento da energia solar. A tecnologia fotovoltaica representa um enorme potencial de geração de emprego e renda, atração de investimentos privados e colaboração no combate às mudanças climáticas”, comentou Becker.

