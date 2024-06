Pecnordeste abrirá 5ª feira com 1.104 estandes. Um recorde

Depois de amanhã, cedinho, às 8 horas, começará a 27ª Pecnordeste, a maior feira da agropecuária da região nordestina. Será o maior evento ligado à economia estadual já realizado no Ceará. São esperadas 60 mil pessoas ao longo dos três dias da feira, que ocupará todos os espaços do Centro de Eventos, ou seja, 27 mil metros quadrados.

A Pecnordeste é promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), em parceria com o Sebrae-CE e o capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-CE).

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, disse à coluna que, neste ano, a Pecnordeste terá 1.104 estandes, ou seja, o triplo dos estandes da feira do ano passado, o que revela a força e o prestígio nacional que o evento alcançou.

Empresas nacionais e estrangeiras – fabricantes de máquinas e implementos agrícolas – exporão os seus produtos. Haverá em exposição, por exemplos, tratores que custam mais de R$ 3 milhões.

A Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag), fundada há 50 anos pelo empresário Carlos Prado, instalada e em operação na área de influência da Avenida Francisco Sá, em Fortaleza, vai exibir seus mais novos implementos agrícolas, que foram lançados há um mês na Agrishow, maior feira do agro brasileiro e latino-americano, realizado na cidade paulista de Ribeiro Preto.

Amílcar Silveira disse que o Espaço Mulher do Agro, que na Pecnordeste do ano passado teve 300 participantes, reunirá neste ano 1 mil mulheres da agropecuária cearense, procedentes de quase todos os municípios do estado. Esse espaço estará localizado no Pavilhão Leste do Centro de Eventos e de sua programação técnica constarão palestras que abordarão os vários aspectos da agropecuária.

Haverá, também, o Espaço do Jovem do Agro, que terá a participação de 600 rapazes e moças que se dedicam à atividade agropecuária no interior do Ceará.

Uma das grandes atrações da Pecnordeste 2024 será a presença das empresas da carcinicultura do Ceará e de outros estados do Nordeste. Capitaneadas pela Camarão BR, entidade que reúne os maiores criadores de camarão do país, e pela Associação dos Criadores de Camarão do Ceará, a ACCC, essas empresas terão estandes na feira para apresentar seus produtos e serviços e, também, para fechar negócios com compradores, entre os quais as grandes redes brasileiras de restaurantes.

O presidente da Faec informou que virão do interior 150 caravanas organizadas pelos sindicatos rurais. Isto quer dizer que virão 150 ônibus, que poderão causar congestionamento na Avenida Washington Soares, como aconteceu no ano passado.

As atividades da Pecnordeste 2024 começarão às 8 horas de quinta-feira, mas somente às 18 horas ela será oficialmente aberta, em solenidade que será presidida pelo governador Elmano de Freitas e terá a presença das maiores autoridades do Ceará.



Após a cerimônia de abertura, haverá um show do cantor, compositor, ator, violeiro e produtor rural sul-mato-grossense Almir Sater. Será essa a primeira vez que a Pecnordeste mostra uma atração artística.