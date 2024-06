Empresa aérea mexicana compra 20 jatos E2 da Embraer

A empresa aérea Mexicana de Aviación, companhia estatal do México, fez um pedido de 20 jatos E2 da Embraer. O pedido inclui 10 jatos E190-E2 assim como 10 jatos E195-E2 com entregas previstas para o segundo trimestre de 2025. A companhia aérea vai configurar o E190-E2 com 108 assentos e o E195-E2 com 132 – ambos em classe única.

A Mexicana será a primeira operadora dos jatos E2 no México e irá beneficiar-se dos baixos custos operacionais e da eficiência de combustível dessas aeronaves, reforçando o compromisso da companhia aérea e da Embraer com a sustentabilidade e em promover uma aviação mais eficiente.

Com essa decisão estratégica, a Mexicana irá crescer e modernizar a sua frota, fortalecendo a conectividade doméstica e internacional para oferecer viagens acessíveis e confortáveis aos seus clientes, com os mais elevados padrões de segurança e de serviço.

“Damos as boas-vindas à Mexicana, que será a primeira operadora da família E2 no México. A companhia aérea se destaca pelo sucesso e rápido crescimento que alcançou desde o reinício de suas operações, em dezembro de 2023. A Mexicana já está voando para 18 destinos, transportando mais de 115 mil passageiros e acumulando mais de 3.280 horas de voo nesse curto período.

Assim, a companhia aérea reforça o seu compromisso com a excelência operacional e o atendimento aos clientes”, afirma Priscilla Doro Solymossy, Vice-Presidente de Vendas & Marketing da Embraer Aviação Comercial para América Latina e Caribe.

A Mexicana de Aviación faz parte da Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V. Grupo Aeroportuário, Ferroviário, Serviços Auxiliares e Afins, e reiniciou as operações em 26 de dezembro de 2023. Tem como objetivo melhorar a qualidade e cobertura dos serviços aéreos, bem como promover a conectividade, para ser um motor de crescimento, desenvolvimento e competitividade no nível nacional.

Por sua vez, a Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil, completando 50 anos de atuação nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança, Aviação Agrícola. A Embraer projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.