BNB bate recorde na Pecnordeste: R$ 62 milhões em negócios

Eliane Brasil, superintendente do Banco do Nordeste no Ceará, disse ontem a esta coluna que o estande de negócios do BNB instalado na Pecnordeste celebrou contratos de financiamento no valor de R$ 32 milhões, tendo em prospecção mais R$ 30 milhões, o que chega ao total de R$ 62 milhões

Para que se tenha uma ideia do que isso representa, basta lembrar que, na Pecnordeste do ano passado, esse total chegou a apenas R$ 13 milhões.

O que houve e o que causou esse salto? – perguntou a coluna a Eliane Brasil. Ela respondeu, pormenorizadamente:

“Primeiro, os fatores internos: o BNB mudou o formato de participação em eventos, atuando de forma prospectiva antes e durante sua realização, o que passa pela participação massiva dos Agentes de Desenvolvimento e dos gerentes das agências numa escala estruturada ao longo do evento, o agendamento programado com empresas participantes e a visita aos estandes dos expositores, com agendamento de negociação. Essa estruturação contribuiu muito para termos tantos atendimentos.”

Eliane respira e prossegue:

“Segundo, os fatores externos: a Pecnordeste cresceu muito. Diferentemente de outros anos, a visitação foi imensa e nosso estande não parou de receber clientes e potenciais clientes. Cada cliente e cada negociação tem uma ficha própria que resulta num registro em sistema que possibilita o acompanhamento da prospecção à assinatura do contrato, e isto pode explicar o êxito do trabalho que desenvolvemos nessa que é a maior feira do agro nordestino”.

Esta coluna ouviu outras opiniões sobre o mesmo tema. O sócio e diretor da Tijuca Alimentos, Marden Vasconcelos, uma das maiores empresas da avicultura nordestina, explicou assim o crescimento do interesse dos produtores rurais pela ajuda financeira do BNB:

“O Banco do Nordeste tem linhas especiais de financiamento voltadas para o setor da agropecuária da região, e esse crédito começa a ser mais e melhor divulgado junto ao público-alvo. O que se passou agora na Pecnordeste, quando foram multiplicados os números dos pedidos de financiamento ao BNB, é uma prova de que, primeiro, o agro cresceu e cresce em alta velocidade no Ceará e no Nordeste; segundo, o produtor rural já entende o Banco do Nordeste como o melhor instrumento financeiro para as suas necessidades”.

Durante os três dias da Pecnordeste 2024, os executivos da Superintendência do BNB no Ceará desdobraram-se no contacto pessoal com pequenos, médios e grandes produtores rurais, oferecendo-lhe o apoio da instituição para a ampliação dos seus negócios. Assim, os valores relativos aos contratos assinados e em prospecção não surpreenderam, uma vez que havia, também, em contrapartida, o interesse dos produtores rurais no mesmo sentido.