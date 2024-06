Pecnordeste celebra acordo de cooperação pela Expoece

Em ação inédita no setor do agronegócio do Ceará, a Pecnordeste conta, pela primeira vez, com um estande da Expoece. A presença da Expoece no Pecnordeste foi possível por meio de um acordo de cooperação celebrado pela Associação dos Criadores do Ceará - ACC, promotora do evento com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – Faec.

“Estamos muito satisfeitos em trazer a Expoece pela primeira vez ao Pecnordeste, pois são eventos que se complementam e tornam mais forte o nosso setor. A Expoece será realizada somente em novembro, mas a nossa inédita presença aqui sinaliza ao mercado a sinergia entre a ACC e a Faec, duas entidades que contribuem ativamente para o desenvolvimento do agronegócio cearense”, como disse Braga Almeida – presidente da ACC.

“Eu mesmo sou proveniente do Clube do Berro, por isto reafirmo que a Associação dos Criadores do Ceará é nossa parceira. Queremos dar nossa contribuição para impulsionar a Expoece, que é a maior exposição de animais do Ceará. Além disso, nos reunimos recentemente com o secretário do desenvolvimento econômico do Ceará, Salmito Filho, para que seja criado um circuito de exposições no estado a partir da Expoece”, informou Amilcar Silveira, presidente da Faec.

A Pecnordeste 2024 é promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Ceará – Senar/CE e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará – Sebrae-Ce.