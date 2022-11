Pecnordeste 2023 será maior e incluirá carcinicultura e pet

Maior feira da agropecuária da região nordestina, a Pecnordeste – promovida anualmente pela Federação da Agricultura do Ceará (Faec) – deverá ser, em 2023, a maior de toda a sua história. Para isto, ela também incluirá a carcinicultura, a floricultura e a apicultura, para o que a área ocupada por ela no Centro de Eventos do Ceará triplicará.

E terá, ainda, um espaço para o mundo pet, ou seja, para o mundo dos animais domésticos, como cães, gatos e peixes ornamentais.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, tem sido, literalmente, pressionado não só por empresas cearenses e nordestinas que atuam no setor, mas também por fabricantes de máquinas e implementos agrícolas, que estão há dois meses pedindo mais espaço para expor os seus produtos.

A Pernordeste 2023 será realizada no período de 15 a 17 de junho (mês de festas juninas). O evento terá, como sempre teve, o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“Neste ano, a Pecnordeste bateu o recorde de público e de estandes e de apoiadores. Surpreendeu-nos, porém, o número de empresários e de empresas que nos procuraram durante o evento, pedindo espaço e oportunidade para participar da próxima feira. Decidimos, então, ampliar a Pecnordeste, que terá outros elos da cadeia produtiva da agropecuária”, disse à coluna o presidente da Faec.

De acordo com Amílcar Silveira, a Pecnordeste tem vários objetivos, o primeiro dos quais é, evidentemente, “propagar as virtudes de um setor que responde por quase 15% do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará”.

Também é objetivo da feira – avançou ele – estimular todos os setores do universo da economia primária cearenses, entre os quais os que já estão sendo incentivados a participar do evento de 2023.

“O extraordinário sucesso obtido pela Pecnordeste deste ano de 2022 repercutiu, imediatamente, nos demais elos da cadeia da agropecuária, vários dos quais ficaram ausentes do evento, algo que não acontecerá em 2023, tendo em vista o alto interesse que a feira já desperta em todos os segmentos da agropecuária e da indústria a ela relacionada”, como expõe Amílcar Silveira.

Cristiano Maia, presidente da Camarão BR, entidade que congrega os maiores carcinicultores do país, e que é, também, o maior criador de camarão do Brasil, declarou-se lisonjeado pelo presidente da Faec ao ser convidado com sua entidade a participar da Pecnordeste 2023.

A criação de camarão no Ceará – explicou Cristiano Maia – é um dos setores da atividade econômica que mais têm crescido no estado, principalmente na zona rural do Vale do Jaguaribe, onde avança, em proporção geométrica, o número de carcinicultores, quase todos ex-agricultores e quase todos de pequeno porte.

Essa boa novidade tem algumas justificativas, a mais convincente das quais é a seguinte: a criação de camarão (a carcinicultura) dá três vezes mais lucro do que a agricultura. E mais: no Vale do Jaguaribe, principalmente na zona rural de Jaguaruana, a água do subsolo – utilizada nos tanques de criação – é salobra, exatamente do jeito que o camarão gosta.

SALMITO FILHO NO LUGAR DE MAIA JÚNIOR

Esta coluna foi à casa de apostas que cuidam dos prognósticos a respeito do secretariado do eleito governador Elmano Freitas, e apurou que entraram em baixa as ações do secretário de Turismo, Arialdo Pinho, que era cotado para assumir a presidência do Complexo do Pecém e da ZPE Ceará.

Mas não há sinais, ainda, de quem poderá substituir o atual ocupante da posição, Danilo Serpa.

A coluna apurou, também, que começaram a ser procuradas, nas mesmas casas de apostas, as ações do deputado estadual Salmito Filho, cotado para ser o próximo secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), hoje ocupada por Maia Júnior.

O currículo de Salmito credencia-o para o cargo, com outra vantagem comparativa: ele domina a língua inglesa.