Evangelho de hoje, sábado, 26/11 (Lc 21, 34-36)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós; pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem.'

Reflexão – Há realidades que nos envolvem numa felicidade passageira

A todo momento da nossa vida precisamos tomar cuidado, pois, a nossa humanidade é traidora e poderá nos deixar cair na armadilha a que Jesus se refere. Todos nós sabemos o quanto o nosso coração se envolve com as coisas “boas” desta vida! A gula, a embriaguez e as preocupações da vida, representam aqui tudo o que nos desvia do caminho para encontrar o Senhor que virá. Sabemos que estas obras nos tornam insensíveis diante das coisas de Deus. “Tomai cuidado”, são palavras de Jesus para nós nos dias de hoje. Muitas vezes estamos tão ocupados com os nossos sucessos ou fracassos, com tudo o que nos dá prazer e nem percebemos que tudo isso são realidades que nos envolvem numa felicidade passageira. O essencial para a nossa vida é saborear o Amor de Deus que é fonte de felicidade e não muda, pois, foi plantado em nós como uma semente que cresce e torna-se uma grande árvore. Quando nos ocupamos somente com os prazeres e afazeres do mundo o nosso coração se torna insensível e o amor de Deus em nós é sufocado. O comer, o beber, o trabalhar, o divertir-se, o comprar, o gozar a vida são até certo ponto coisas lícitas, porém, podem tornar-se armadilhas quando nos deixamos aprisionar por elas. De repente, as coisas acontecem e nós perdemos o rumo, deixamos a graça de Deus passar e nos sentimos arruinados (as). Jesus veio nos ensinar: “ficai atentos e orai a todo momento”! Somente por meio da oração podemos adquirir força para ficarmos de pé, livres diante de Deus. – Os prazeres que você vivencia têm se tornado armadilhas para a sua vida? – O que o pode estar afastando do amor de Deus? - Você é uma pessoa livre de si mesmo (a)? – Você tem saboreado o amor de Deus?



Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO