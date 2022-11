Grupo Marquise abre chamada para incentivar projetos sociais

Estão abertas as inscrições para o chamamento da seleção de projetos incentivados que receberão investimento do Grupo Marquise em 2022.

Podem inscrever-se trabalhos em duas modalidades: os que estão aprovados nas Leis Federais de Incentivo Fiscal, ou seja, os que estão inscritos em mecanismos que utilizam o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) para investimento; e projetos que compõem o edital vigente do Programa Mecenas do Ceará (via ICMS).

“Essa seleção faz parte de um novo momento do Grupo Marquise. Estamos estruturando a Área de Inteligência Social com intuito de fortalecer nosso cuidado com as pessoas e com o meio ambiente, ultrapassando ainda mais os muros corporativos. Nosso objetivo é impactar positivamente a sociedade. Esses projetos incentivados nos ajudarão a chegar mais longe com esse propósito”, afirma Luiz Gustavo Vianna, diretor administrativo financeiro do Grupo Marquise.

O chamamento prioriza trabalhos desenvolvidos nas cidades onde o Grupo Marqui atua, como Maceió (AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Porto Velho (RO) e São Paulo, Osasco e Taubaté (SP).