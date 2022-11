Evangelho de hoje, 6ª feira, 25/11 (Lc 21, 29-33)

Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola: "Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo: tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar".

Reflexão – Os sinais da chegada do reino de Deus

A Palavra de Deus afirma que Jesus virá cheio de glória e de poder a fim de instaurar definitivamente o Seu reino no meio de nós. “O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar”. Por isso, mais uma vez Jesus nos exorta a que estejamos atentos (as) aos fatos e acontecimentos que ocorrem no mundo e ao nosso redor, para que possamos esperar com perseverança a Sua segunda vinda quando o mundo será renovado e o reino de Deus definitivamente estabelecido. O exemplo da figueira nos alerta para que não fiquemos alienados (as) e sim, atentos aos sinais da chegada do reino de Deus, em nós. Ele é construído sutilmente dentro de nós, no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Jesus apesar de quase não o percebermos. Podemos desde já, compreender os seus sinais da mesma forma que percebemos os sinais dos tempos e do clima. Há certos sinais que são visíveis para nós aqui na terra: ventania, nuvens carregadas de chuvas, calor forte etc., etc. Assim também há os sinais de que o reino dos céus está próximo. Estes sinais se manifestam dentro do nosso interior e percebemos as suas manifestações na medida em que temos um coração grato, alegre, em paz, cultivamos amor aos irmãos, desejo de santidade, misericórdia, perdão. Quando você os perceber em si mesmo, saiba que o reino de Deus está próximo, isto é, Jesus está em você, agindo e atuando. – Como o reino de Deus pode acontecer dentro do coração do homem? – Quais são os sinais de que o reino de Deus está perto de você? - Você sabe diagnosticar o que se passa dentro do seu coração? - Quais os sentimentos que mais fazem vida em você?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO