EDP operará em dezembro 1ª usina de Hidrogênio do Pecém

Maia Júnior, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, confirmou ontem no Centro de Eventos, ao falar na abertura da Expolog, a maior feira de logística e transporte do Norte e Nordeste, que encerrará no próximo dia 31 de dezembro sua longa carreira dedicada ao serviço público – foi secretário da Infraestrutura e do Planejamento e, ainda, vice-governador do estado do Ceará.

Mas ele assegurou que até lá continuará trabalhando com a mesma intensidade e com o mesmo entusiasmo com que se houve até aqui.

E depois, falando a esta coluna, transmitiu uma excelente notícia que confirma o estado do Ceará como protagonista brasileiro do projeto de produção de Hidrogênio Verde (H2V) na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

O secretário Maia Júnior disse que, até 30 do próximo mês de dezembro, a EDP Brasil, empresa de energia controlada pela EDP Portugal, inaugurará no Pecém sua usina-piloto de Hidrogênio Verde, que produzirá 3 MW (megawatts) de eletrolisador.

Maia Júnior também revelou que, até o próximo dia 2 de dezembro (a sexta-feira da próxima semana), a unidade cearense da EDP Brasil receberá o conjunto de eletrolisadores necessário à operação da usina.

Também adiantou o secretário Maia Júnior que a EDP – dona da Termelétrica Pecém 1, que gera 620 MW de energia produzida com carvão mineral – já decidiu investir, a partir do próximo ano, na construção de uma planta de 100 a 500 MW de eletrolisadotres, com o que aquela unidade passará a funcionar movida a Hidrogênio Verde.

Em conversa com esta coluna, o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Governo do Estado voltou a afirmar que “o futuro deste estado, na área da produção de energias renováveis, é muito promissor e, mais do que isto, será aqui que, no Brasil, as coisas acontecerão mais rapidamente”.

Para sustentar sua tese, ele argumentou que o governo cearense já celebrou mais de 20 Memorandos de Entendimento com grandes empresas nacionais e estrangeiras, o mais adiantado dos quais é o da australiana Fortescue, que, brevemente, surpreenderá o mercado brasileiro e mundial com excelentes notícias sobre seus investimentos no Ceará, não apenas na produção do H2V, mas também em outras áreas muito correlatas (“pelo desculpas por não entrar em detalhes, tendo em vista as cláusulas de confidencialidade incluídas nos Memorandos”, justificou ele).

Ontem, passeando pelos estandes da Expolog, Maia Júnior foi muitas vezes interrompido por empresários e executivos que o abraçaram, fizeram selfs com ele e o parabenizaram por sua atuação na Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Um desses empresários foi Carlos Maia, sócio da Termaco e da Tecer, duas grandes companhias cearenses da área de logística e transporte.

“Você desempenhou papel importante nesta fase do desenvolvimento econômico e tecnológico do Ceará e nós, cearenses, estamos gratos pelo seu eficiente serviço”, disse Carlos Maia ao secretário.

A EXPOLOG É UM SHOW, MAS TERMINA HOJE

Aberta ontem pela manhã, será encerrada hoje à noite, após o jogo da seleção brasileira, a Expolog 2022, exposição de Logística Inteligente que se realiza no Centro de Eventos do Ceará.

Neste ano, a Expolog reúne dois lados importantes e interessantes da reconhecida criatividade do Ceará e do cearense:

O lado da tecnologia, que torna a logística uma espécie de nova fronteira do crescimento econômico, e o lado artesanal de sua economia, que está exposto em diversos produtos, do queixo de coalho curado da Fazenda Mata Santa, de Limoeiro do Norte, à rapadura degustada no estande da Ematerce, onde está em exibição tudo o que produz a Agricultura Familiar.

A poucos metros de distância desses estandes gastronômicos, está o auditório, onde conferencistas – como a famosa Martha Gabriel, craque na Logística Inteligente – ensinam como produzir e transportar mais e melhor, com rapidez, eficiência e baixo custo.

A Expolog é um show!

As granes empresas cearenses de logística, como a Termaco, instalaram estandes na Expolog, que ontem foi visitada não só por empresários e execurtivios, mas por alunos de escolas do Ensino Médio do de nível superior.