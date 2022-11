Evangelho de hoje, 5ª feira, 24/11 (Lc 21,2028)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, devem fugir para as montanhas; os que estiverem no meio da cidade, devem afastar-se; os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima.'

Reflexão – Prenúncio de libertação

Neste Evangelho Jesus nos dá ciência dos fenômenos que advirão no mundo e com as pessoas, antes da Sua vinda gloriosa. Se prestarmos bem atenção iremos perceber que muitos sinais já se fazem notar hoje, no mundo. O mundo à nossa volta, se angustia e sofre, muitas pessoas passam por dificuldades e se sentem perdidas, no entanto, isto é prenúncio de libertação. Jesus mesmo nos esclarece quando diz: “Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima”. A maioria das pessoas se apavora quando ouve falar desses prognósticos, porém, os que têm a percepção dos ensinamentos evangélicos, compreendem que as palavras de Jesus vêm nos edificar e nos ajudam a manter a esperança na nossa libertação. Estamos vivendo o tempo que precede o Advento, tempo de espera e arrependimento, ocasião propicia para que estejamos conscientes das nossas ações e atentos (as) ao que podem significar as coisas que acontecem ao nosso redor. Não podemos mudar os prognósticos de Jesus, pois todos esses fatos já estão acontecendo. Todavia, podemos nos apossar desta Palavra e acolher mais uma vez o Salvador que veio para nos dar uma vida nova. No Natal nós todos teremos a oportunidade de reviver o mistério da encarnação de Jesus e assumir o nosso posto de guardiões da fé sem temor, na certeza de que o tempo da libertação se aproxima e deixando que a manifestação da vida de Jesus ocorra primeiramente no nosso coração. - Qual é a percepção que você tem das palavras de Jesus? - Você se atemoriza quando ouve falar desses acontecimentos? - O que você vê acontecer no mundo, hoje, já confirma isto? - Jesus já veio para você?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO