Exclusivo! Maia Júnior despede-se da vida pública

Atenção! No próximo dia 29, será realizada uma Assembleia-Geral Extraordinária da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém Sociedade Anônima (CIPP S/A).

Essa AGE deveria ter ocorrido no último dia 12, mas, por motivos não revelados, foi transferida para o penúltimo dia deste mês. Uma fonte do Governo do Estado, com assento no Palácio da Abolição, disse à coluna que essa mudança de data “foi uma decisão de rotina, sem nada de relevante que possa excitar a mente de um jornalista”.

Todavia, outra fonte, também muito bem-informada e que de perto acompanha os atos e fatos ligados ao atual e ao futuro governo, revelou que “é muito provável que, nessa Assembleia-Geral, venha a ser eleito o novo presidente da CIPP S/A”.

Para evitar excitações do universo de interesses comerciais, industriais, sociais e políticos envolvidos no processo de uma possível sucessão no comando do Complexo do Pecém, esta coluna ouviu ontem o engenheiro Francisco Maia Júnior, secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), que, com outras palavras, transmitiu as seguintes informações:

Primeira: ele espera ter, nos próximos dias, uma conversa pessoal com o governador eleito Elmano Freitas, “para decidir o futuro da minha vida”;

Segunda: Maia Júnior está decidido, agora, a cuidar da própria vida, pois já deu sua parcela de contribuição à vida pública (ele foi secretário de Infraestrutura e de Planejamento e, ainda, vice-governador do estado);

Terceira: chegou o momento de, segundo ele, oferecer oportunidade a novos profissionais reconhecidamente competentes e vocacionadas para o serviço público, o que exige abnegação e dedicação integral e exclusiva às tarefas governamentais;

Quarta: Maia Júnior diz que poderá servir à gestão do governador Elmano Freitas como consultor, como conselheiro, colocando à sua disposição a experiência que acumulou ao longo de todo o tempo em que desempenhou diferentes funções no governo estadual;

Quinta: o secretário Maia Júnior afirma que o Ceará tem uma grande e valiosa reserva de talentos que podem assumir o protagonismo que até agora foi dele na área, principalmente, do Hub do H2V, e nas de geração de energia eólica onshore e offshore e solar fotovoltaica, de viabilização do projeto de extração e industrialização da mina de urânio e fosfato de Itataia, e de instalação do Parque de Tancagem de Combustíveis do Pecém, cujo porto terá de passar por uma nova ampliação.

A propósito: no dia 5 deste mês de novembro, esta coluna divulgou que o nome do atual secretário de Turismo, Arialdo Pinho, estava sendo especulado para a presidência da CIPP S/A.

As especulações evoluíram e, hoje, Arialdo é considerado, nas bolsas de apostas, como favorito para a posição.

Foi ele quem coordenou a campanha que elegeu Elmano Freitas governador do estado.

VEM AI UM ENCONTRO METROPOLITANO DE PEQUENAS EMPRESAS

Já tem data marcada o II Encontro Metropolitano de Lideranças de Micro e Pequenas Empresas (Emampe) de Fortaleza, evento anual realizado conjuntamente pela Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Conampe) e a Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará, a Fampece.

O evento, que reunirá lideranças de associações de micro e pequenas empresas dos mais diversos setores da atividade econômica do Estado, será realizado nos dias 26 e 27 do próximo mês de janeiro.

EXPOLOG ABRE HOJE FOCADA NA LOGISTICA INTELIGENTE

Será aberta hoje, no Centro de Eventos, mais uma Expolog, a maior feira multimodal de logística e transporte do Norte e Nordeste do país.



Neste ano, o evento, que retorna à sua forma presencial depois de dois anos de virtualidade por causa da pandemia do Coronavírus, debaterá sobre a Logística Inteligente, sobre o Hub do Hidrogênio Verde do Pecém e sobre negócios do Ceará com Portugal.

A organização da Expolog 2022 estima que, durante os dois dias da feira, serão movimentados mais de R$ 500 milhões em negócios.

No cenário dos transportes de carga, uma tecnologia inteligente que atende a esse requisito de inteligência é a Torre de Controle, ferramenta que consiste na criação de uma central de integração.

Aqui no Ceará essa Torre de Controle já existe e é operada pela Termaco Logística, uma empresa especializada cujos diretores farão uma apresentação na Expolog.

Da feira deste ano, participam empresas nacionais e estrangeiras, que montarão estande para exibir seus produtos e serviços.

A Expolog 2022 será encerrada amanhã à noite.