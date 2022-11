Evangelho de hoje, 4ª feira, 23/11 (Lc 21, 12-19)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos; sereis entregues às sinagogas e postos na prisão; sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa; porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida!

Reflexão – Os inimigos são aqueles que nos querem arrancar de Deus

Jesus continua a nos ensinar a nos comportar diante dos acontecimentos que nos sobrevém e os quais não esperamos quando afirma: “É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida!” Assim sendo, Ele nos convoca a dar testemunho de fé e a permanecer firmes e fortes na hora da provação confiante nas Suas promessas. As oportunidades que surgem na nossa vida provam a nossa fé na Palavra de Deus. Assim, portanto, Ele nos aconselha: “Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa;” Seria incoerência da nossa parte dizer que temos fé, e ao mesmo tempo, continuar preocupados com o nosso futuro perdendo noites de sono fazendo cálculos de como iremos enfrentar as dificuldades e os desafios do nosso dia a dia. Agindo assim, nós seremos infiéis à Palavra de Deus que nos exorta à confiança e ao abandono. Mesmo sendo pecadores (as) e cheios (as) de fragilidades Jesus nos dá a esperança de vitória quando formos entregues aos inimigos, que são aqueles que nos querem arrancar de Deus. A Sua Palavra é garantia para nós. Precisamos permanecer firmes e esperançosos, pois, muito embora Jesus não nos garanta que não sejamos perseguidos, Ele nos afiança a nossa defesa nos momentos de aflição. Não podemos arrefecer o ânimo diante das perseguições, mas continuar vigilantes na fé e confiantes na vitória da nossa vida, mesmo que os perseguidores sejam os da nossa própria casa. - Você já entende que os momentos de dificuldade são as ocasiões em que você poderá testemunhar a sua fé? Você tem feito isto? – Você costuma fazer cálculos de como irá defender-se na hora da perseguição? – Em quem você confia nos momentos de tribulação? – Você acredita na ação do Espírito Santo?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO