Anúncio da Provável Venda da Enel-Ceará surpreende o mercado

Atenção! A Enel Distribuição Ceará está à venda.

A informação, divulgada nesta terça-feira, pelo site do jornal Valor Econômico, acrescenta que o Grupo Enel, com sede na Itália, decidiu alienar o controle de sua empresa que distribui energia elétrica em toda a geografia do Estado do Ceará.

“A companhia esclarece que a conveniência e oportunidade de alienação das ações de sua emissão é decisão que cabe exclusivamente acionistas”, como diz nota da empresa.

A nota acrescenta que qualquer operação dependerá da obtenção das aprovações necessárias e observará os termos da regulamentação aplicável.

A Enel Ceará vem enfrentando graves problemas, incluindo os de caixa. A emçpresa não vem atendendo à demanda da indústria da construção civil e da agropecuária cearenses. Fontes desta coluna revelam que a empresa carece de recursos financeiros suficientes para cumprir os contratos celebrados com empresas dos vários setores da atividade econômica deste estado.

Nos últimos 12 meses, intensificaram-se as reclamações contra os produtos e os serviços da Enel Ceará, e a notícia de sua possível e provável venda alegrou o empresariado, incluindo o da agricultura e da pecuária.