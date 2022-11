Câmara do Agro indica Delfino para Medalha Ivens Dias Branco

Em primeira mão: a Câmara Setorial do Agronegócio indicou ontem o nome do empresário agroindustrial Raimundo Delfino, sócio majoritário e CEO do Grupo Santana Textiles, para receber a Medalha Ivens Dias Branco, concedida anualmente pelo Governo do Estado.

A indicação foi encaminhada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), que a enviará ao gabinete da governadora Izolda Cela.

É com a Medalha Ivens Dias Branco que o Governo do Cearpá homenageia os que contribuem para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do estado.

Segundo Edson Brok, presidente da Câmara Setorial do Agronegócio, o nome de Delfino surgiu naturalmente como uma maneira de homenagear quem, “com muito esforço, com muita resiliência, está investindo fortemente no renascimento de uma atividade – a cotonicultura – que estava ameaçada de extinção”.

De acordo com Brok, o que há de mais novo no agro cearense é, “de fato e sem dúvida, o projeto de plantação de algodão que, numa área já superior a 2 mil hectares, Raimundo Delfino desenvolve, com o apoio tecnológico da Embrapa, na Chapada do Apodi, para o que utiliza o que de melhor oferece a tecnologia, desde a escolha de sementes ao trato do solo, do plantio à colheita, ambos mecanizados”.