Faec e Senar reúnem no La Maison centenas de alunos de escolas rurais

Centenas de crianças e adolescentes – alunos de 559 escolas públicas rurais de 47 municípios do Ceará – invadiram ontem, com seus professores, o bufê La Maison, nas duas de Fortaleza, para ver a premiação dos melhores trabalhos apresentados por eles para o concurso promovido pela Federação da Agricultura do Ceará (Faec) e pelo capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), dentro do Programa Agrinho de Educação Rural.

Os trabalhos foram de desenho, de redação e de experiência pedagógica, todos examinados por uma comissão julgadora. Ao evento de ontem compareceram a secretária do Desenvolvimento Rural (SDA), Ana Tereza Barbosa de Carvalho, que representou a governadora Izolda Cela, e o secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno.



Dirigindo-se ao auditório, que surpreendentemente manteve silêncio durante toda a cerimônia, a secretária disse, depois de elogiar a Faec e o Senar: “Vamos continuar mais unidos e mais fortes”. O secretário, por sua vez, destacou o esforço da Faec de ampliar seu programa Agrinho, que leva conhecimento sobre a agricultura e a pecuária às escolas da zona rural ceargense.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, por seu turno, anunciou que, em 2023, a meta de sua entidade – além de ampliar as atividades do Agrinho – será a construção, com o apoio do governo estadual, de seis escolas semelhantes à que a empresa Sítio Barreiras, do fruticultor Fábio Régis, criou e mantém em Missão Velha.

“Queremos instalar essas escolas em Quixadá, Viçosa do Ceará, Russas, Ubajara, Maranguape e Maracanaú. Trata-se de uma experiência que já está sendo copiada em outros estados do país.

Amílcar Silveira também anunciou que, em 2023, a Faec iniciará a execução de um projeto ambiental cujo objetivo será o sequestro de carbono nas zonas rurais de produção.

Na sua fala, o presidente da Faec pediu uma salva de palmas para o empresário Raimundo Delfino Filho, sócio majoritário e CEO da Santana Textiles, presente ao evento, que na véspera foi indicado pela Câmara Setorial do ZAgronegócio para receber a Medalha Ivens Dias Branco, conferida anualmente pelo governo do Ceará para homenagear os que contribuem para o desenvolvimento do estado.