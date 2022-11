Pergunta o mercado: quem se interessa pela compra da Enel Ceará?

Ontem, por meio de Fato Relevante (comunicado dirigido ao mercado financeiro, principalmente à Comissão de Valores Mobiliários), a Enel Brasil S/A, controlada pelo grupo empresarial italiano Enel SpA, anunciou que está disposta a vender 100% do controle do capital da sua Enel Ceará Distribuição.

Operadores do mercado financeiro com atuação no Ceará ficaram surpresos com a notícia, uma vez que faltam apenas seis anos para que se encerre o contrato que a Enel tem com o governo do estado.

Aí começaram a surgir perguntas como esta: quem estaria hoje disposto a investir na compra de uma empresa cujo contrato está prestes a ser encerrado, com apenas uma revisão tarifária no radar?

Especulou-se que algum possível interessado no negócio poderia entrar em contato direto com o governo do estado, que voltará a ser dono dessa distribuição quando expirar o atual contrato com a Enel.

Acontece que o PT, partido do próximo governador do Ceará, sempre foi contra a privatização da antiga Coelce e, provavelmente, manterá essa posição tão logo termine o contrato com a Enel Ceará Distribuição.

A paftir de primeiro de janeiro, o PT voltaráa governar o Ceará, agora em situação política bem mais favorável ( o governo da União também estará sob comando dos petistas).

Traduzindo: o serviço de distribuição de energia elétrica no Ceará tem tudo para voltar ao controle estatal.